Garaj Günleri'ne yoğun ilgi

FATİH BATTAR

Açıldığı günden bu yana Çorum halkının büyük ilgi gösterdiği Çorum’un ilk ve tek alışveriş merkezi olan AHL Park Alışveriş Merkezi’nde ‘Garaj Günleri’ başladı.

Bir AHL Park klasiği haline gelen Garaj Günleri ile birbirinden seçkin mağazaların ve markaların sonbahar kreaksiyonun yeni sezon ürünleri görücüye çıktı.

Bölgenin parlayan yıldızı haline gelen AHL Park Alışveriş ve Eğlence Merkezi, düzenlediği kampanyalarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Açıldığı günden beri düzenlediği kampanya ve etkinliklerle sadece Çorum’un değil, bölgenin nabzını tutan alışverişten öte yaşam merkezi olma bilinci ile hareket eden AHL Park’ta dünyaca ünlü markaların %80’e varan indirimli ürünleri, AHL Park Garajı’nda alışveriş tutkunlarını bekliyor.

Çorum halkının büyük ilgi gösterdiği Garaj Günleri geleneği bu yılda devam ediyor. Birbirinden seçkin ve popüler markaların kaliteli ve şık ürünlerinin yer aldığı, %80’e varan büyük sezon indirimi, AHL Park AVM’de alışveriş festivali havası yaratıyor.

Bir AHL Park klasiği haline gelen Garaj Günleri’ne ilk gün halkın ilgisi büyük oldu. %80’lere varan büyük indirim fırsatını kaçırmak istemeyen Çorum halkı, AHL Park’a akın etti. Garaj Günleri’nde tekstilden ev dekorasyonuna, ayakkabıdan elektronik eşyalara kadar yüzlerce ürün şok fiyata satılıyor. Avantajlı alışveriş fırsatını kaçırmak istemeyenler için Garaj Günleri 25 Ekim’e kadar devam edecek.

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2019, 17:20