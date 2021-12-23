Garaj Otomotiv Çorum’da fark yaratıyor

FATİH BATTAR

Kadir Ceylan’ın sahibi olduğu Garaj Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi, verdikleri kaliteli hizmet ile rakiplerinden öne çıkıyor.

Yıllardır Ankara yolu 1.kilometresinde (Özel İdare yanı)’nda deneyimli motor ustaları ve kaliteli ürünleri ile Çorum halkına hizmet veren Garaj Otomotiv, 300 m2 kapalı alanda, 24 saat kamera ve alarm sistemleriyle güvence altında müşterilerine güven vermeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl ‘Turbo Revizyon Merkezi’ni Çorum’a kazandırarak bir ilke imza atan Garaj Otomotiv, yeni hizmetleri ile de Çorum ve bölgesinde fark yaratıyor.

Uzman ve eğitimli personeliyle kalitenin tek adresi olan Garaj Otomotiv, müşterilerine hızlı ve kaliteli bir hizmet sunmasının yanında, araçların yedek parça ihtiyaçlarını da karşılıyor. Tamir, bakım, onarım, yedek parça tedariki konusunda kaliteli, hızlı ve güvenilir olmasıyla da müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan Garaj Otomotiv, 7/24 servis hizmeti sunuyor.

Marka ayrımı yapmadan her modelde araca hizmeti en uygun fiyata sunduklarını anlatan işletme sahibi Kadir Ceylan, Garaj Otomotiv olarak Çorum dışında bölgede yolda kalan araçların yardımlarına koştuklarını söyledi.

‘ÇORUM VE BÖLGEDE FARK YARATMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Tüm marka araçların tamir, bakım ve servis hizmetlerini tek çatı altında topladıklarını ifade eden Ceylan, “Deneyimli ustalarımız ve kaliteli ürünlerimiz ile yıllardır Ankara yolunda Çorum halkına en iyi hizmeti vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kaliteli işçiliğimiz sayesinde Çorum halkının tamir, bakım ve onarım sektöründe bir numaralı tercihi biz olduk. Bu da bize onur ve gurur veriyor. Biz de her yıl kendimizi geliştirerek, yeni hizmetlerimizle Çorum halkının hizmetindeyiz. Geçtiğimiz yıl Çorum’da bir ilke imza atarak ‘Turbo Revizyon Merkezi’ni hizmete sunmuştuk ve Çorum dışında bölge illerden de çok yoğun talep gördük. Yeni hizmetlerimiz yolda inşallah kısa sürede onları da hizmete sunarak Çorum ve bölgede fark yaratmaya devam edeceğiz.” dedi

ÜCRETSİZ VALE HİZMETİ

Ceylan, ayrıca şehir için ücretsiz vale hizmeti verdiklerini belirterek; “Yolda kalan araç sahipleri için ücretiz vale hizmetini başlattık. Personelimiz yolda kalan aracı kaldığı yerden alarak servisimize getiriyor. Böylelikle araç sahipleri büyük bir yükten kurtulmuş oluyor.” diye konuştu

‘KIŞ BAKIMINIZI YAPMAYI UNUTMAYIN’

Kış ayının gelmesiyle birlikte araç sahiplerine kış bakımı konusunda uyarılarda bulunan Ceylan, hava şartlarındaki değişimle birlikte araçlarda sonbahar-kış koşullarına uyum problemleri baş gösterdiğine dikkat çekerek “Aracınızın marka ve modeli ne olursa olsun kış bakımı yaptırmadan yola çıkmayın” tavsiyesinde bulundu. Kış bakımı yaptırmak isteyen araç sahiplerinin 0536 671 11 53 ve 0533 381 08 85 numaralı iletişim hatlarından randevu alabileceklerini anlatan Ceylan, “Aracınızın markası ne olursa olsun, tercihiniz Garaj Otomotiv olsun” şeklinde konuştu

Ceylan, kış bakımı yaptırmak isteyen herkesi Ankara Yolu 1. kilometrede faaliyet gösteren Garaj Otomotiv’e davet etti. (ADVERTORİAL)

Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2021, 17:56