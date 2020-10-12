GARAJ OTOMOTİV’DE KIŞ BAKIMI FIRSATLARI

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Kadir Ceylan’ın sahibi olduğu Garaj Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi’nde kış bakımı kampanyası başladı.

Ücretsiz Check-Up ve 11 nokta kontrolünün yer aldığı kampanyadan bahseden Kadir Ceylan, “Antifriz, yağ ve silecek suyu ve filtre değişimlerini de işçilik ücreti almadan sunuyoruz” dedi.

“Kış bakımı ihmale gelmez” diyen Ceylan, alanında uzman bir ekiple her marka ve model aracın bakım ve onarımlarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

‘TERCİHİNİZ GARAJ OTOMOTİV OLSUN’

Hava şartlarındaki değişimle birlikte araçlarda sonbahar-kış koşullarına uyum problemleri baş gösterdiğine dikkat çeken Ceylan, “Aracınızın marka ve modeli ne olursa olsun kış bakımı yaptırmadan yola çıkmayın” tavsiyesinde bulundu.

Kış bakımı yaptırmak isteyen araç sahiplerinin 0536 671 11 53 ve 0533 381 08 85 numaralı iletişim hatlarından randevu alabileceklerini anlatan Ceylan, “Aracınızın markası ne olursa olsun, tercihiniz Garaj Otomotiv olsun” dedi.

Ceylan, kış bakımı yaptırmak isteyen herkesi Ankara Yolu 1. kilometrede faaliyet gösteren Garaj Otomotiv’e davet etti. (ADVERTORİAL)