Garibanların gönlünü ısıttı

EROL TAŞKAN

Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray, her geçen gün artan soğuk havaların hakim olduğu şu günlerde dağıttığı kömürlerle ihtiyaç sahibi ailelerin hem yuvalarını hem de gönüllerini ısıttı.

İş adamları ve esnafın katkısıyla toplanan 50 ton kömür, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Yılın her döneminde mahallesinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin yanında yer alan Muhtar Seydi Demiray, sobasında yakıtı olmayan aileler için bir kez daha seferber oldu. İş adamlarından ve esnaftan büyük bir duyarlılık gördüğünü ifade eden Seydi Demiray, “Bizler sıcak yuvalarımızda kışı geçirirken, yakacak sıkıntısı çeken ailelerin yanında yer almadan edemezdik.” diyen Demiray, yardımlaşma işinin sadece devlet kurumlarının üzerine bırakılmaması gerektiğini, devlet vatandaş işbirliği ile imkanın olanın imkan bulamayanların yanında yer alması gerektiğini ifade etti.

Yaklaşık 80 ailenin bu zor günlerde ısınmasına ve bu sıcaklığın gönüllere mutluluk olarak yansımasına vesile olan hayırseverlere teşekkür ettiğini söyleyen Seydi Demiray, “Destek olanlardan Allah razı olsun. Bizim insanımızın gönlü zengin, yardım duyguları çok yücedir. Hangi kapıya gidip durumu aktardıysak, hiç birisinden boş dönmedik. Bize de mahallemizin ihtiyaç sahiplerini tespit edip, veren elle alan el arasında köprü olmak düştü. Çok sayıda teşekkür ve dua aldık. Tüm bunların hepsi, hayır sahiplerinindir. Allah hepsinden razı olsun.” diye konuştu.