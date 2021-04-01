Garip Dede Sokak 15 metre genişleyecek

Çorum Belediyesi, Kadeş Meydanı arka tarafında bulunan Garip Dede Sokağında yol açma ve genişletme çalışması başlattı.

Belediye Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar tamamlandığında Kıbrıs Caddesi ve Gazi Caddesi’ni rahatlatacak olan Garip Dede Sokak 15 metreye genişleyecek.

Sokakta bulunan 6 binanın kamulaştırmasının ardından yol açma çalışmasına başlayan Çorum Belediyesi, bir yandan kazı çalışmalarını sürdürürken öte yandan stabilize dolgu çalışmasını yürütüyor.

Yapılacak bu yeni bağlantı yolunun Gazi ve Kıbrıs Caddesi trafiğini rahatlatacağını söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, “Garip Dede Sokağı’nı yanında bulunan 6 adet gayrimenkulün kamulaştırmasını yapmak suretiyle burada yıkım işlemlerini geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdik. Kazı ve dolgu çalışmalarını başlattık. Asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte Garip Dede Sokağımızın asfaltını sereceğiz. Bu bağlantı yolu trafiğe açıldığında, Kıbrıs Caddesi ile Bahabey Caddesinin kesiştiği kavşakta oluşan trafik yoğunluğunu azaltacak.” dedi.