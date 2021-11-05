Garnizon Komutanı'na veda yemeği

Ankara'ya tayini çıkan Garnizon Komutanı Albay Ferhan Işık için veda yemeği düzenlendi.

Yemeğe Vali Mustafa Çiftçi, Vali Yardımcıları Tamer Orhan, Murat Çağrı Erdinç ve Hakan Kubalı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Baro Başkanı Kenan Yaşar ve İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı katıldı.

Yemek sonrası Vali Mustafa Çiftçi, Albay Ferhan Işık'a Çorum'da yaptığı üstün çalışmalardan dolayı tebrik ederek, Teşekkür Belgesi takdim etti ve yeni görev yerinde başarılar diledi.