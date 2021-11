‘Gayeleri seçim değil huzuru bozmak’

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Agah Karapıçak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti meclisi toplantısının ardından yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Karapıçak, “Döviz kurunu bahane ederek erken seçim çığırtkanlığı yapıyor. Peki seçim olsa, adayları var mı? Bunların gayesi seçim değil, milleti algı operasyonları ile ayağa kaldırmak ve iç huzurumuzu bozmaktır” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Agah Karapıçak, ilçe istişare toplantılarının ikincisini İskilip’te gerçekleştirdi.

Atatürk Orman Çiftliği Çok Amaçlı Toplantı ve Düğün Salonundaki toplantıya Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, ilçe başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri, kadın kolları başkanları, mahalle ve köy muhtarları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve şehit aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda İskilip İlçe Başkanı Ali Alıcı ve Belediye Başkanı Ali Sülük birer konuşma yaptı.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, istişare toplantılarının amacından bahsettiği toplantıda, ülkenin dünü, bugünü ve yarını ile ilgili düşüncelerini paylaşırken, güncel konularla ilgili de açıklamalar yaptı.

‘HEDEFİMİZ 2023’TE YENİ BİR DESTAN YAZMAK’

Milliyetçi Hareket Partisi’nin Türk milletinin sesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ise beka siperi olduğunun altını çizen Karapıçak, MHP’nin dünü unutmayan, bugünler için yaşayan, yarınlar için de hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, Türklüğün son kalesi, ülkücülüğün ise tek adresi olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin tarihi dönüm noktalarından birinde olduğuna dikkat çeken İl Başkanı Karapıçak, “Milletin iradesi ile salimen çıkabilmek için çok çalışmamız, milletin gönlünü yeniden ve daha fazla kazanmak için çalışmamız gerekir. MHP’nin öncelikli hedefi 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak yeni bir destan yazmaktır. Vatan bilinci, millet inancı, bayrak sevdası ile yoğrulmuş her vatandaşımızı birliğe, beraberliğe ve 2023 lider ülke Türkiye yolunda Milliyetçi Hareket’e davet ediyoruz.” dedi.

‘SEÇİM OLSA ADAYLARI VAR MI?’

Hilal ile Haçın savaşının bitmediğini, ülkeyi içerden tuttukları maşalar ve dışardan salladıkları parmaklarla tehdit etmeyi sürdürdüklerini vurgulayan Karapıçak, son günlerde kur dalgalanmaları ile birlikte tencere-tavacıların kaos çığırtkanlığının ortaya çıktığını ifade ederek, “Zillet ittifakının paydaşı, emperyalizmin payandası haline gelmiş bir siyasi parti genel başkanı döviz kurunu bahane ederek partisinin genel merkez yönetimini topluyor. Toplantının ardından ülkemizin Cumhurbaşkanına şeytan benzetmesi, Cumhur İttifakını oluşturan partilere de gayri milli diyebilmek cüretinde bulunuyor. Döviz kurunu bahane ederek erken seçim çığırtkanlığı yapıyor. Peki seçim olsa, adayları var mı? Bunların gayesi seçim değil, milleti algı operasyonları ile ayağa kaldırmak ve iç huzurumuzu bozmaktır. Başka da gayeleri yoktur.” diye konuştu.

‘CUMHUR İTTİFAKI RUHUYLA YARINLARA YÜRÜYECEĞİZ’

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin birlikte oluşturduğu cumhur ittifakı ruhuyla yarınlara yürüyeceklerini ifade eden Karapıçak, “İçerde ve dışarda vatan toprağına göz diken hain terör örgütlerinin başlarını eze eze yürüyeceğiz. Birliğini bozmak, dirliğini sarsmak isteyen ip cambazlarını ayar ede ede yürüyeceğiz. Helallik alma şovuna soyunan miras yedileri seçe seçe yürüyeceğiz. Cumhur ittifakının merkezinde Türklüğü bekası, vatanın ve milletin bölünmezliği ilkesi, Türk Milletinin muasır medeniyetler seviyesine taşınma hedefi vardır” şeklinde konuştu.

‘YUVASININ ÖZLEMİNİ ÇEKEN HER DAVA ARKADAŞIMIZLA HELALLEŞMEYE HAZIRIZ’

Türkiye’nin cumhur ittifakına, cumhur ittifakının ise daha da güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi’ne ihtiyacının olduğunu söyleyen Karapıçak, parti teşkilatları olarak çalmadık kapı, adım atmadık sokak bırakmayacaklarını belirterek, şöyle konuştu: “Bizler Türkiye sevdalısıyız, biz Milliyetçi Hareket Partisi’yiz. Ortak inanç ve şuurla kenetlenmiş iman neferleriyiz. Bizim gönlümüzde herkese yer vardır. Bizim muhabbetimiz her insanımızı kavramaya ve kuşatmaya yetecektir. Nitekim Liderimiz, Devlet Bahçeli Bey'in iki yıl önce Adana'dan yapmış olduğu çağrıyı buradan bir kez daha hatırlatmak isterim; bilge liderimiz şöyle demişti; "Aramızdan bir şekilde kopup giden, samimi pişmanlık yaşayan, yuvasının özlemini çeken her dava arkadaşımla helalleşmeye hazırım. Onlara sadece kapımızı değil, gönlümüzü de açıyorum. Samimi çağrımı tekrarlıyorum. 9 Şubat 1969'dan 9 Şubat 2019'a kadar geçen 18 bin 262 günde herhangi bir sebepten dolayı küsen, kızan, kırılan kardeşlerime diyorum ki; kavuşmak için vazgeçilmez yeminle 50 yıllık emanet hepimize yetecek. Gelin millî bekamızın bu zamanki mücadelesine katılın. El birliği yapalım, ülkü birliği yapalım; ne kadar iş birlikçi ve terör sevici varsa yakalarından tutalım.”

‘ZİLLETİN NEFESİ KESİLECEK’

“Ve biz de diyoruz ki; kirli siyaset ve düşüncelerini açık etmişlerden, teröriste özgürlük isteyen ve hasretle kahvaltı yapmayı bekleyenlerden, burası Kürdistan diyen haine hak ettiği cevabı veremeyip, ağzında laf geveleyenlerden, şehit yakınına sinkaflı kelimelerle küfredenlerden, küfredene sahip çıkanlardan, terörle mücadele için gerekli olan oylamalara hayır diyenlerden, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ayar vermek maksadıyla teröriste özgürlük isteyen büyükelçi müsveddeleri ile aynı dili konuşanlardan bıkmış olan şuuru açık her vatan evladına kapımız da gönlümüz de açıktır.”

“Devlet Bahçeli’nin 30 yılı aşkın süre öncesinde haykıra haykıra söylediği 2023 Lider Ülke Türkiye Hedefinde, 2053, 2071 vizyonlarımız doğrultusunda el ele, gönül gönüle birlikte yürüyelim” diyen Karapıçak, “Bu millet biziz, bu devlet biziz, bu vatan biziz, istikbalin mimarı da bizler olacağız. Derdimiz devlet, sevdamız millet. Türk milleti ne istiyorsa bizim de istediğimiz odur. Türk milleti neyi özlüyorsa bizim de özlemimiz aynısıdır. Millet birdir, adı Türk’tür. Devlet tektir, adı Türkiye Cumhuriyeti’dir. Zilletin nefesi kesilecek, düşmanın ülkesi viran olacak, Türkiye büyüyüp Turan olacak.” diye konuştu.

Karapıçak, İskilip’te ayrıca kaymakamlık, belediye başkanlığı, emniyet müdürlüğü ve ilçe başkanlığını da ziyaret etti. İlçe merkezinde esnafları dinleyerek hayırlı işler dileyen Karapıçak, sanayi sitesinde de esnaf ziyareti yaptı. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2021, 22:12