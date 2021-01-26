‘Gayemiz, hayvancılıkta Çorum’u bölgenin yıldızı haline getirmek’

M.BURAK YALÇIN

Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinin imza töreninde konuşma yapan Vali Mustafa Çiftçi, Çorum’un tarım ve hayvancılığa elverişli bir coğrafyaya sahip olduğunu belirterek, gayelerinin Çorum’u hayvancılıkta Karadeniz Bölgesi’nin yıldızı haline getirmek olduğunu söyledi.

Valilik ve Ziraat Bankası arasında "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinin işbirliği protokolü imzalandı.

Dün Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde gerçekleşen törene Vali Mustafa Çiftçi ile yardımcısı Recep Yüksel, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, Ziraat Bankası Çorum Bölge Yöneticisi Bekir Eren, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, PANKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pehlivan ve çiftçiler katıldı.

Programda projeyle ilgili sunum yapan Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Mustafa Özankaralı, proje kapsamında Çorum’da 50 yetiştiricinin sözleşme taahhütname imzalamaya hak kazandığını belirterek, taahhütname ihlali yapan yetiştiricilerin 5 yıl süreyle Bakanlık, Valilik, Kaymakamlık ve Özel İdare projelerinden faydalanamayacağını söyledi.

SARI: KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIĞA AĞIRLIK VERMEMİZ LAZIM

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı da Çorum’da küçükbaş hayvancılığa daha çok ağırlık verilmesi gerektiğini ifade ederek, “Bundan 10 yıl önce her köyde 7-8 sürü varken şimdi 1’e düştü. Aynı zamanda bizim meralarımız küçükbaşa daha uygun. Projede hiç yapmayan kişilere herhangi bir materyal alımı izni verilmiyor. Buğday ile koyun gerisi oyun der atalarımız. Deme ki koyundan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

‘ÇORUM’DAKİ KÜÇÜKBAŞ SAYISI YETERLİ DEĞİL’

Çorum’da 294 bin küçükbaş hayvanın olduğunu ve bu sayının yeterli olmadığını belirten Orhan Sarı, ”Milyonların üstüne çıkması lazım. Küçükbaş büyükbaş gibi zahmetlide değil. Hızlı bir şekilde üreme gibi avantajı da var. Türkiye’deki et açığını da bu şekilde küçükbaşla kapatabiliriz” diye konuştu.

EREN: 100 BİN LİRAYA KADAR SIFIR FAİZLİ KREDİ İMKANINA SAHİP OLACAKLAR

Proje kapsamında hayvan üreticilerine sunulacak imkanlardan bahseden Ziraat Bankası Çorum Bölge Yöneticisi Bekir Eren ise şunları söyledi: “Daha önce küçükbaş hayvan üreticiliği yapmış üreticilerle halen hayvancılık faaliyetini devam ettiren üreticilerin talepleri Tarım İl Müdürlüğü ile Valilik tarafından bizlere iletildi. 207 tanesi olumlu bulundu ve onaylandı. Yaklaşık 20 bin civarında küçükbaş hayvan sahibi olacak üreticilerimiz. 100 binlik kredi talep eden müşteriden yüzde 25’lik öz kaynak istiyoruz. Proje kapsamında bu yüzde 25’lik kaynağı istemeden 100 bin liranın tamamını kredi olarak kullandırabiliyoruz. Ayriyeten 100 bin liraya kadar da sıfır faizli kredi kullanma imkanına sahip olacaklar.”

Son olarak konuşan Vali Mustafa Çiftçi ise Çorum’un tarım, sanayi ve turizm şehri olduğunu söyledi.

VALİ ÇİFTÇİ: BÖLGENİN TOPLAM İSTİHDAMIN YÜZDE 38’İNİN TARIM SAĞLIYOR

Çorum’unda içinde yer aldığı TR83 bölgesinde toplam istihdamın yüzde 38’inin tarımın sağladığını vurgulayan Vali Çiftçi, “1 milyon 280 bin hektar alanımız var. 535 bin hektarı tarım yapılabilir alanlardan oluşuyor. Tarım ve hayvancılığa oldukça elverişli bir coğrafyaya sahibiz ama hayvan sayımız yeterli değil. Hayvancılık alanında ilimiz hak ettiği yerin daha gerisinde” şeklinde konuştu.

‘206 ÜRETİCİ İLE SÖZLEŞME İMZALAYACAĞIZ’

Projeye ilk etapta 438 vatandaşın müracaat ettiğini açıklayan Çiftçi, toplam 206 tanesi ile sözleşme imzalanacağını söyleyerek konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Projenin şartları çok cazip. İlgilenen herkesi bu projeden yararlanmaya davet ediyorum.

‘ÜRETİCİLERİMİZE SÜT SAĞMA MAKİNASI DAĞITACAĞIZ’

Önümüzdeki günlerde hayvancılığı geliştirme ile ilgili bir proje daha var. Onu da yürürlüğü koyacağız. Üreticilerimize süt sağma makinasının dağıtılması ile ilgili. Makinaların fiyatı 2 bin 500 civarında. Üreticimizden bunun yüzde 25’ini karşılamasını isteyeceğiz, yüzde 75’ini ise hibe olarak finans edeceğiz. Gayemiz Çorum’u hayvancılıkta Karadeniz’de cazibe merkezi, yıldız haline getirmek.”

Konuşmaların ardından işbirliği protokolü imzalandı.

Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021, 15:21