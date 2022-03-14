Gazeteciler Cemiyeti'nden Vali Çiftçi'ye ziyaret

FATİH BATTAR

Şubat ayında yapılan Çorum Gazeteciler Cemiyeti olağan genel kurul toplantısında yeniden cemiyet başkanlığına seçilen Şevket Erzen, yeni yönetimi ile birlikte Vali Mustafa Çiftçi’ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Bugün Cemiyet Başkanı Şevket Erzen’in öncülüğündeki ziyarete Cemiyet Başkan Yardımcısı Bülent Özkaleli ile Yönetim Kurulu Üyeleri Bilal Çevrim, Mustafa Külcü, Nihat Karalar, Taner Şimşek, Ali Özdemir ve Mustafa Burak Yalçın katıldı.

Ziyarette konuşan Şevket Erzen, Cemiyet faaliyetleri hakkında Vali Mustafa Çiftçi’ye bilgi verdi.

Yerel basının şehrin gelişimi noktasında önemli olduğunu belirten Vali Çiftçi, bu noktada resmi ilanların gazetelerde yayınlanması için genelge yayınlandığını, konuyu geçtiğimiz günlerde yapılan İl Müdürleri toplantısında da gündeme getirdiğini ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çiftçi, Şevket Erzen ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.