GAZETECİNİN DUASI

RECEP MEBET

Ya Rabbi; muhabirlerimize hayırlı haberler, spor servisindeki arkadaşlarımıza şampiyonluk manşetleri, dizgi ve mizanpajcılarımıza ilanlı sayfalar, matbaa ve bayii çalışanları ile dağıtıcılarımıza kolaylıklar, abone servisimize bol tahsilatlar, yöneticilerimize işlerinde ferahlık nasip eyle.

Yaşadığımız güçlükleri kolaylaştır. Helal kazancımızı bol ve bereketli eyle. Bizleri hata edip tekzibe düşmekten, haber atlamaktan ve alay konusu olmaktan koru.

İş arkadaşlarımızla aramızdaki dostluğu, kardeşliği, işbirliği ve başarıyı daim eyle. Kalp kırmaktan, birbirimizi üzecek kusur ve davranışlardan, yanlış anlaşılmaktan bizleri muhafaza eyle.

İçinde bulunduğumuz toplumsal ve bireysel sıkıntılardan felaha ermeyi, iftar sofralarında buluşup lokmalarımızı bölüştüğümüz gibi dayanışma içinde zorlukları aşmayı nasip eyle bizlere.

Kuruluşumuzdan bugüne gelinceye kadar geçen sürede Hakimiyet Ailesi’ne dahil olmuş hissedarlarından yöneticilerine, yazarlarından çizerlerine, kısacası gazetemiz kadrosunda görev alan herkesten razı ol ya Rabbi.

Hayat serüveninde yolu Hakimiyet’e düşen, bilvesile bu kervanda yer almış, emek harcamış bugün aramızda olmayan, farklı kulvarlarda görev yapan mesai arkadaşlarımız var. Onlara da vazifelerinde kolaylıklar ihsan eyle, hasta olanlara acil şifalar, dertli olanlara devalar ver. Ahirete irtihal edenlere de rahmetinle muamele eyle.

Çorum’a ve Çorumlu’ya doğru haber sunma, halkın dertlerine tercüman olarak bu şehrin kazanımlarına aracı olma misyonuyla çalışan bu güzide müesseseyi ebediyyen payidar eyle.

Gazetemize abone olarak ya da ilan vererek desteklerini esirgemeyen, Hakimiyet’e duydukları güvenle hep yanımızda olan tüm okurlarımıza, sağlık ve afiyet dolu yarınlarda okuyacakları güzel haberler vermeyi bizlere nasip et.

Kalbi Çorum sevdasıyla çarpan, hergün ve her an heyecanla gazete ya da internet sitemizin sayfalarını açan okurlarımızın da muradlarını hayırlısıyla nasip eyle. Onlara layık bir şekilde vazifemizi sürdürme ve güzel haberler sunma imkânı ver bizlere...

***

“Çorumlu kardeşliği işte böyle olur” diyerek sahada omuz omuza verip haber yarışında birlikte ter döktüğümüz tüm meslektaşlarımıza da görevlerinde kolaylıklar ihsan eyle. Basın camiası olarak yaşadığımız sıkıntılardan kurtulmayı, milletçe selamete erip şahlanışa geçeceğimiz günlerin müjdesini haberlerimizle duyurmayı nasip eyle.

Halkın gerçeklerden haberdar olması için önemli bir kamu görevini ifa eden tüm meslektaşlarımıza kolaylıklar ver. Her türlü tehlikelerden, tehditlerden, koltuğundan aldığı güçle kibre kapılanlardan, dahili ve harici mihrakların ihanet ve şerrinden hepimizi muhafaza eyle.

***

Memleketimizin hizmetkârı olan mülki idare amirlerini görevlerinde muvaffak eyle. Anadolu kaplanı Çorum’un mimarlarından olan, gurur veren yatırımlara imza atıp istihdama katkı sağlayan işadamlarımız ile ahilik geleneğinin günümüzdeki temsilcileri esnaf ve sanatkârlarımıza hayırlı işler ve bereketli kazançlar ver.

Milletin dertleriyle dertlenip çareler arayan, yıkıcı değil yapıcı eleştirileriyle sayfalarımızda yerini bulan siyasilerden sivil toplum kuruluşu yöneticilerine, idarecilerden kanaat önderlerine kadar, tüm vatan ve millet sevdalılarının yolunu açık eyle.

‘Halka hizmet, Hakk’a hizmet’ şuuruyla mesailerini sürdüren, halkın refah, huzur, sağlık ve emniyeti için gece-gündüz demeden çalışan tüm kamu personeline de mesailerinde kolaylıklar ihsan eyle.

***

Büyükşehir Çorum’un Süper Lig’e yükseldiği, havaalanı ve demiryolu hasretinin sona erdiği, üniversite kampüslerimizin tamamlanarak ilim ve irfan yuvasına dönüştüğü, yeni OSB’lerin hayata geçtiği, tarım ve hayvancılığın hak ettiği seviyeye ulaştığı, üretim ve iş imkânlarının arttığı, ‘Dünyanın Merkezi’ vasfımızın turizmle taçlandığı günleri görmeyi ve haberleştirmeyi bizlere nasibi müyesser eyle ya Rabbi.

Tarihi, kültürü, doğası, temizliği, huzuru, leblebisi ve en önemlisi insanıyla meşhur, barış ve kardeşlik şehri Çorumumuz’a hakiki manada ‘marka kent’ olmayı nasip eyle.

İnsanlığı esir alan salgına karşı sabır ve dayanışma ile sürdürdüğümüz mücadele sonucunda, Ramazan Bayramı ile birlikte çifte sevinç yaşamayı, müjdeli gelişmelerden toplumu haberdar etmeyi bizlere nasip eyle.

Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri de bağışla. İbadetlerimizi kabul eyle. İmanlı bir şekilde huzuruna gelmeyi cümlemize nasip eyle.

Amin, amin, amin... Vesselamun alel mürselin, velhamdülillahi rabbil âlemin... El-Fatiha...