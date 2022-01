Gazeteler BİK Genel Kurulu’nun toplanmasını bekliyor

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan, Genel Kurul yapılamadığı için acil çözüm bekleyen sorunlarla ilgili kararların alınamadığını belirtti.

2021 yılı Mayıs ayında yapılan seçimle Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcilik görevine seçildiğini belirten Mustafa Arslan, “Ne var ki bu görevi yerine getirebilme şartlarımız oluşturulmamış bulunmaktadır. BİK Genel Kurulu Hükümet Kanadı temsilcileri atanmadığı için Genel Kurul teşekkül etmemiş, yetkili kurullarını seçememiş, Kanunla Genel Kurula verilen yönetsel ve denetim görevleri yapılamamış, sektörümüzün acil çözüm bekleyen sorunlarına ilişkin Genel Kurul’un yapabileceği mevzuat düzenlemeleri gerçekleştirilememiş, Hükümete Resmi İlan Fiyat Tarifesi teklif edilememiştir.”dedi.

Geçen zaman içinde girdiler ve personel giderlerinde olağanüstü artışlar meydana geldiğini vurgulayan Arslan, “Kağıt fiyatları dolar bazında iki kat, bahsedilen süre içinde de dolar kuru yaklaşık iki kat böylece dört kata yakın artış meydana gelmiştir. Asgari ücrete de yüzde 50 zam yapılmıştır. Çalışma ve kader arkadaşlarımızın insanca yaşaması açısından gelirlerinin artması bizim arzumuzdur. Ne var ki BİK marifeti ile dağıtımı yapılan resmi ilanlar konusunda yaşanan daralma ile birlikte sütun santim ücretlerinde artış yapılamamış olması zaten güçlükle ayakta durmaya, hayatiyetini sürdürmeye çalışan gazetelerimiz için bir kırmızı alarm durumunu ortaya çıkarmıştır.

Anadolu tabiri ile ‘arından’ sesini çıkarmayan gazete sahiplerimiz ana-baba miraslarını, birikimlerini tüketme noktasına gelmiştir. Önümüzdeki süreçte muhtemel gazete kapanmaları yaşanacak bu istihdam sorunu anlamına da gelecektir. Oysa ki günümüz rakamları ile bir kişiye istihdam oluşturmak için 1,5-2 milyon liralık yatırım yapmak gerekmektedir. Bunun yerine resmi ilanlardan elde ettiği gelirlerin tamamına yakınını BİK Komisyonu, KDV, Gelir Vergisi, Sigorta Primi vb kalemlerle kamuya geriye ödeyen gazetelerimizin sekteye uğramasına yol açacak bu süreç eminim ki Sayın Cumhurbaşkanımız’ın da istemeyeceği ve fakat ilgililerin en basit ifade ile akıl tutulmaları sonucu tıkanmış bulunmaktadır. Defalarca BİK Genel Kurulu’nun teşekkülü, değilse Yönetim Kurulu Kararı ile tarife teklifinin Hükümete sunulması çağrısı yapmış bulunuyoruz. Ne var tüm bu çağrılarımız sonuçsuz kalmıştır. Gerekçe olarak Yönetim Kurulu Kararı ile teklifin Kanuna uygun olmayacağı gösterilmiştir. Halbuki aynı Kanun her yıl Kasım Ayı’nda Genel Kurul’un Hükümete Resmi İlan Fiyat Tarifesi’ni sunmasını, her üç ayda bir toplanmasını, her dönemin başında yönetim kurulu ve denetim kurullarını seçmesini, Kurum’un hesap ve yönetsel işlerini denetlemesini de va’zetmekdir. BİK Yönetim Kurulu’nca Ocak Ayı sona ermeden sütun santim ücreti en az 35 TL artı KDV olarak Resmi İlan Fiyat Tarifesi teklifinin Hükümete sunulması ve Sayın Cumhurbaşkanımıza konunun arz edilerek tarifenin 1 Şubat’tan geçerli olacak şekilde yayınlanmasını beklemekteyiz.

Genel Kurul’un atanması ile birlikte de gazetelere yükletilen görevler konusunda günün şartlarını göz önüne alan bir dizi düzenleme yapılması, BİK görev alanının tüm Türkiye’ye yayılması ile birlikte uyum süresi sona ermekte olan illerin personel, satış ve yüzölçümü şartlarının düzenlenmesi gerekmektedir. Konuya ilişkin bizim hazırlıklarımızı mevcuttur. BİK idaresi ile konu müzakere edilerek ortak bir çözüme ulaşılacaktır diye düşünmekteyiz.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Desteği sektörümüz için ciddi bir imkan idi. Geçtiğimiz aylarda bu imkanın ortadan kalkmış olması da bir diğer sorunumuzdur. BİK Genel Müdürlüğü’nce konuya ilişkin yürütülen çalışmanın olumlu sonuçlanmasını umutla beklemekteyiz. Öte yandan Basın Kartları konusunda yaşanan sorunlar da BİK Genel Kurul atama sürecinde yaşanan tıkanmaya benzer şekilde sürmektedir. Komisyonun oluşumu, toplanma aralıkları ve temel gerekliliklere isabet etmeyen tali konularda dahi kart müracaatlarının başa dönmesi gibi konulara ilişkin hazırlık ve tekliflerimiz de mevcuttur.” (Haber Merkezi)