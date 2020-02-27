Gazi Caddesi esnafından yaya geçidi eylemi!

FATİH BATTAR

Çorum’da Gazi ve İnönü Caddesi’nde trafiği rahatlatmak amacıyla İl Trafik Komisyonu’nun aldığı karar doğrultusunda bazı yaya geçitlerinin kapatılması esnafı mağdur etti.

Gazi ve İnönü Caddesi’nde trafik akışının rahatlatılması amacıyla yaya geçitlerinde yapılan düzenlemenin doğru olduğunu ancak, şehrin en işlek yaya geçidinin kapatılmasının yanlış olduğunu belirten esnaflar, belediyenin işlek yaya geçitlerini yeniden açmasını istiyor.

Yaya geçitlerinde yapılan düzenlemenin yanlış olduğunu dile getiren Gazi Caddesi esnafı, yaya geçidinde eylem yaptı.

Esnaf olarak mağdur olduklarını belirten cadde esnafından Zübeyir Cihan; “Gazi Caddesi’nde trafiği rahatlamak amacıyla yaya geçitlerine yapılan düzenleme doğru ama bazı yaya geçitlerinin kapatılması bizi esnaf olarak mağdur etti. Bizim burada otobüs durağı var ve insanlar bizim burdaki yaya geçidini kullanıyorlardı. Burası Çorum’un en işlek yaya geçitlerinden birisiydi. Şimdi sadece biz değil, yaşlı vatandaşlarımız da mağdur oldu. Karşıdan karşıya geçmek yukarı çıkmak zorunda kalıyor, bu sefer de otobüse yetişemiyor. Buranın bir üstündeki yaya geçidinin kapatılması daha mantıklı idi. Çünkü orayı kullanan yok. İşlek olan yaya geçidi kapatıldı, kimsenin kullanmadığı karşısında esnafın olmadığı yaya geçidi kapatılmadı. Yaya geçidi kapatıldığı günden bu yana işlerimizde ciddi düşüşler yaşandı. O yüzden belediyeden burayı tekrar açmasını bir üstündeki yaya geçidini kapatmasını istiyoruz.” dedi.