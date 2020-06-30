Gazi Caddesi’nde maske denetimi

FATİH BATTAR

Çorum'da her yerde maske takma zorunluluğunun getirilmesinin ardından polis ekipleri Gazi ve İnönü Caddesi’nde maske denetimi yaptı.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yaklaşık 1 hafta önce İl Pandemi Kurulu kararı ile Çorum’da her yerde maske takma zorunluğunu getirilmesinin ardından maske denetimleri sıklaştırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, başta Gazi, İnönü ve Bahabey caddeleri olmak üzere vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetim gerçekleştirdi. Ekipler, vatandaşlara maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına riayet etmeleri noktasında uyarıda bulunurken, maske yasağına uymayan bazı vatandaşlara da 900 TL ceza kesti.

Çorum’da maske yasağına halkın büyük çoğunluğunun uyduğu gözlemlenirken, gençlerin maske takmamaları dikkatlerden kaçmadı. Denetim yapan ekipler de maskesiz sokağa çıkan gençleri hem uyardı hem ceza kesti.

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2020, 14:46