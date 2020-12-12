FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi şehrin en işlek caddesi olan Gazi Caddesi’ne bisiklet yolu yapmak için kolları sıvadı. ÇORBİS’i faaliyete geçiren belediye 8 kilometrelik bisiklet yolunu genişletiyor.

Çorum Belediyesi tarafından bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve bisikleti günlük yaşamın bir parçası haline getirmek amacıyla hizmete sunulan ÇORBİS’in Çorum halkı tarafından yoğun ilgi görmesinin ardından harekete geçen Çorum Belediyesi, Gazi Caddesi’ne bisiklet yolu yapıyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, geçtiğimiz aylarda Çorum’u bisiklet şehri yapacaklarını açıklamış ve yeni açılan yolların hepsinde bisiklet yolu olacağını, Gazi Caddesi, Eşref Hoca ve Dr. İlhan Gürel Caddeleri’nde de 2 bin 600 metre paylaşımlı bisiklet yolları işaretlediklerini söylemişti.