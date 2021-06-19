Gazi Demir Babalar Günü’nü kutladı

MURAT ÇETİN

Kuaförler ve Berberler Odası Başkan Adayı Gazi Demir, meslektaşlarının ve Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’ın Babalar Günü’nü kutladı.

Eşi Öznur Demir ve Özgül Günaydın’ın da hazır bulunduğu ziyarette meslektaşları başta olmak üzere herkesin Babalar Günü’nü kutladığını ifade eden Demir, “Babalar Günü’nün herkese mutluluklar ve hayırlar getirmesini diliyorum. Özellikle pandemi sürecinde pek çok zorluk yaşayan meslektaşlarımıza moral verebilmek amacıyla, bayan kuaförlerimizi ve berberlerimizi ziyaret ederek, Babalar Günü’nü tebrik ettik. Hayırlı işler dileyip, mesleki konular başta olmak üzere sohbet edip hal hatır sorduk.” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan da, misafirlerinin Babalar Günü’nü tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2021, 23:52