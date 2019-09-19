‘Gazi ve şehitlerimizin sayesinde başımız dik yaşıyoruz’

M.BURAK YALÇIN

Gaziler ve şehit aileleri ile yemekte bir araya gelen Vali Mustafa Çiftçi, “Bugün eğer vatanımızda özgürce yaşayabiliyorsak, semalarımızdan ezan sesleri yükseliyorsa, başımız dik bir şekilde özgürce yaşayabiliyorsak şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin sayesindedir” dedi.



19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında Çorum Valiliği tarafından yemek verildi.

Yıldız Park’ta gerçekleşen yemeğe Vali Mustafa Çiftçi ile eşi Azime Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Garnizon Komutanı Çetin Öcal, İl Jandarma Komutanı İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, İl Müftüsü Muharrem Biçer, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çorum Şubesi Başkanı Muharrem Gül, Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malülleri Derneği Başkanı Galip Deniz, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, bazı daire müdürleri, gaziler ve şehit aileleri katıldı.



GÜL: ŞEHİT NURLANMIŞ, GAZİ ONURLANMIŞ ASKERDİR

Programda konuşma yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çorum Şubesi Başkanı Muharrem Gül, tarihte milli iradeye dayalı ve kanunla gazi unvanını alan ilk askerin Atatürk olduğunu belirterek, “19 Eylül 1921’de Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e TBMM’de çıkarılan kanun ile mareşallik rütbesi ve gazilik unvanı verilmiştir. Şehit, nurlanmış gazi onurlanmış askerdir. Bizler dün olduğu gibi bugünde ülkemize yönelik tehditlere karşı her zaman göreve ve canımızı seve seve vermeye hazırız” dedi.

Gül’den sonra kürsüye gelen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da bu milletin ecdadının gazi olduğunu ifade ederek, “Alparslan gazidir, Osman gazidir, Orhan gazidir, Mustafa Kemal gazidir. Bu topraklar eğer yurt olmuşsa bize, ay yıldızlı bayrağımız özgürce dalgalanıyorsa bunların hepsi gazilerimizin, şehitlerimizin sayesindedir” diye konuştu.



AŞGIN: ADALET, AHLAK VE İLAY-I KELİMETULLAH DAVAMIZ DEVAM EDECEK

Şehitlerin emanetlerine sahip çıkmak için aşkla, muhabbetle çalıştıklarını dile getiren Başkan Aşgın, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “İsmet Özel “Türk milletini diğer milletlerden ayıran en önemli özelliği gaza ruhudur” diyor. Gaza ruhu Türk milletini millet yapan en önemli unsurdur. Bu millet yeryüzünün neresinde olursa olsun, kime karşı yapılırsa yapılsın, kimden gelirse gelsin zulme, adaletsizliğe boyun eğmemiş, dik durmuştur. Yeryüzünde tek Türk kalıncaya kadar bu adalet mücadelemiz, bu ahlak mücadelemiz, İlay-ı Kelimetullah davamız devam edecek. Bunu en son 15 Temmuz’da gördük.”

Son olarak kürsüye gelen Vali Mustafa Çiftçi de sözlerine şehitlere rahmet dileyerek başladı.



ÇİFTÇİ: BİZLERE DÜŞEN ONLARIN EMANETLERİNE SAHİP ÇIKMAK

“Bu cennet vatanda yüzlerce yıldır, kardeş, barış, huzur içerisinde yaşamamızı onlara borçluyuz” diyen Vali Çiftçi, “Şehitlik peygamberlikten sonra en yüce mertebedir. Onlar işbirlikçi hainlere dur diyen serdengeçtilerdir. Bugün eğer vatanımızda özgürce yaşayabiliyorsak, semalarımızdan ezan sesleri yükseliyorsa, başımız dik bir şekilde özgürce yaşayabiliyorsak şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin sayesindedir. Onlar bu toprakları kanlarıyla sulayan, vatan yapan mübarek insanlardır. Bu topraklarda yaşamanın bir bedeli var. Onlar bu topraklarda yaşamanın bedelini ödediler. Bizlere düşende onların emanetlerine sahip çıkmak. Onlar bize güzel bir vatan bıraktılar” diyerek sözlerini tamamladı.

Vali Çiftçi program sonunda davetlileri tek tek uğurladı.