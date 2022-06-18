Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'ndan gayrimenkul satış ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Şehitkamil ilçesi Karacaören mahallesinde bulunan 31 adet daireyi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesinin (a) fıkrasına göre “Kapalı Teklif Usulü İhale” yoluyla satışa çıkardı.

Kuzeyşehir Projesi 3. Etap'taki dairelerin satış ihale 6 Temmuz 2022 tarihinde Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda gerçekleştirilecek. İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, ihale şartnamesini Yatırım İzleme Müdürlüğü İhale Biriminden 200 Türk Lirası karşılığında satın alabilir.

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