Gaziler Günü kutlandı

M.BURAK YALÇIN

19 Eylül Gaziler Günü, Çorum Valiliği tarafından düzenlenen törenle kutlandı.

Şehitlik’te düzenlenen törene Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ile Erol Kavuncu, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, daire müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, Baro Başkanı Turan Kalıpcı, bazı daire müdürleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Programda Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Muharrem Gül, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Galip Deniz, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Mert Şehitlik Anıtı’na çelenk sundu.

İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardındanda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban günün anlam ve önemine binaen konuşma yaptı.

‘Şehitlerimiz ve gazilerimiz, birlik ve beraberliğimizin, vatan sevgimizin, özgürlük ve bağımsızlığımızın temsilcileri olarak sonsuza dek gönüllerimizde yaşayacaktır’ diyen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban, şunları söyledi: “Milletimizi birbirine bağlayan değerler başında tarih sayfalarına altın harflerle yazılan ulvi kahramanlıklar, vatanımız ve ayyıldızlı bayrağımız uğruna ödediğimiz kan ve can bedeli gelir.

Bu kutsal vatan topraklarını ilelebet bağımsız kılabilmek, vatan ve bayrağımıza göz diyebilecek her türlü eli kırabilmek için şehitlerimiz ve gazilerimiz olmaya devam edecektir. Çünkü yaşadığımız bu coğrafyada cennet vatanımızı bölüp parçalamak, işgal etmek isteyen hain asla bitmez.”

Törenin ardından protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam eden tören Muharrem Biçer’in yaptığı duanın ardından sona erdi.