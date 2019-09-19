Gaziler Günü’nde şehitlerimiz unutulmadı

M.BURAK YALÇIN

19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında protokol üyeleri şehitliği ziyaret ederek, dua ettiler.



Programa Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Garnizon Komutanı Çetin Öcal, İl Jandarma Komutanı İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çorum Şubesi Başkanı Muharrem Gül, Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malülleri Derneği Başkanı Galip Deniz, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, bazı daire müdürleri, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

Ziyarette protokol üyeleri şehitlerin mezarlarını tek tek ziyaret ederek, karanfil bıraktılar.

İl Müftüsü Muharrem Biçer’in yaptığı duanın ardından program sona erdi.