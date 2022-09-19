Gaziler ve şehit aileleri kahvaltıda buluştu

M.BURAK YALÇIN

Gaziler ve şehit aileleri 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Çorum Valiliği tarafından kahvaltı programında bir araya geldiler.

Anitta Otel’de gerçekleşen kahvaltı programına Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ile Oğuzhan Kaya, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Baro Başkanı Turan Kalıpcı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Muharrem Gül, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Galip Deniz, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Mert, bazı daire müdürleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Programda konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Türk Milleti’nin tarih boyunca her zaman zalimin karşısında, mazlumun yanında olduğunu belirterek, “Bizim milletimizin karakterini bir cümle ile ifade edecek olursak ‘gazi’ diyelim yeter. Dinini, ırkını, milliyetini sormadan karşıdakinin kim olduğuna bakmadan, firavunların, nemrutların karşısında, tek başına da kalsa milletimiz mazlumun yanında, zalimin karşısında durmayı bildi. Buda milletimizin en önemli özelliklerinden bir tanesi oldu ve gazi bir millet olduk” dedi.

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse de 19 Eylül’ün Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra TBMM’de toplanarak Atatürk’e gazilik ünvanının verilmesinin yıl dönümü olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: “Türk Milleti’nin en büyük hasletlerinden birisi kutsal değerleri uğruna seve seve canlarını vermeye hazır bir millet oluşudur. Bu topraklar şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesinde vatan haline gelmiştir. Bu anlamda bize düşen görev Malazgirt’teki, Dumlupınar’daki, Çanakkele’deki, Sakarya’daki mücadeleyi bizden sonrası genç nesillerimize anlatmaktır. Anlatırken de başta Atatürk olmak üzere hiçbir büyüğünü, değerini ihmal etmekten anlatmak.”

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ise Sakarya Meydan Muhaberesinde Türk Milleti’nin inanmışlığıyla, imanıyla bir zafer kazandığını ifade ederek, “Hem Anadolu’nun yurt olması hem de baki kalması için her zaman yaptık. Cumhuriyetimizin ilelebet yaşayacağını her daim düşmanlara karşı ortaya koyduk” diye konuştu.

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan da Türk Milleti’nin gazilere çok şey borçlu olduğunu dile getirerek, “Sizlere sadece bugün değil, borcumuzu 364 gün de ödeyemeyiz. Sizlere çok şey borçluyuz. 1071’den bu yana bu ülkede oynanan oyunlar, hesaplar hiç bitmedi, bitmeyecekte. Bu hesapları bozan sizlersiniz” ifadelerini kullandı.

Vali Mustafa Çiftçi ise şuan Çorum’da yaşayan İstiklal gazisi olmadığını, kore gazilerinin ise gittikçe sayılarının azaldığını aktararak, şehitleri ve hakka yürüyen gazileri rahmetle andı.

Programda Kıbrıs Gazileri’nden Mithat Gamsız da kendi yazdığı şiiri okudu.

İl Müftülüğü Tasavvuf ekibinin de müzik dinletisinde bulunduğu program Müftü Muharrem Biçer’in yaptığı duanın ardından sona erdi.