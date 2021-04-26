Gazilere komutan ziyareti

HURŞİT BOZKURT

Garnizon Komutanı Alb. Ferhan Işık ve Askerlik Şube Başkanı Yüzbaşı Özkan Çırak, Muharip Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.

Dernek Başkanı Muharrem Gül’le sohbet eden komutanlar, üzerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün portresinin bulunduğu bir saat hediye etti.

Ziyaretten ve hediyeden duyduğu memnuniyetini ifade eden Muharip Gaziler Derneği Çorum Şube Başkanı Muharrem Gül, “Her daim yanımızda olup, bizleri yalnız bırakmayan komutanlarımıza ziyaretleri ve samimiyetleri için gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2021, 17:15