‘Gazilerimiz milletimizin bağımsızlık meşalesi’

EROL TAŞKAN

Çorum Doğa Koleji T-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri, Gaziler Günü nedeniyle Muharip Gaziler Derneği’ni ziyaret etti. Doğa Koleji Müdürü Fatih Yanılma, “Gazilerimiz milletimizin bağımsızlık meşalesidir.” dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çorum Şube Başkanı Muharrem Gül ve gaziler tarafından ağırlanan öğrenciler, kahraman gazilerin anılarını dinledi.

Duygu dolu anlar yaşadıklarını ifade eden Fatih Yanılma, gençlerin milletin bağımsızlık meşalesi ve gurur olan gazileri bizzat kendilerinden tanımasını arzu ettiklerini kaydettiği açıklamasında, “Hem gururlandık, hem de onlardan aldığımız nasihatlerle milli şuur ve bilinç duygularımızı pekiştirdiler.” diye konuştu.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 5 bin yılı aşkın Türk tarihinde bu toprakları milletimize vatan kılan tüm şehit ve gazileri hayır ve minnetle yâd ettiklerini ifade eden Çorum Doğa Koleji Müdürü Fatih Yanılma, ziyaret ilişkin notlarında şunları söyledi, “Gazilerimizi ziyaret ederek Gaziler Gününü kutladık. Vatan sevgisinin ve cesaretin sembolü Türk Milletinin bağımsızlık meşalesi Gazilerimizi yeni nesillere tanıtmak tanıştırmak vatan topraklarının ne zahmetle müdafaa edildiğini ilk ağızdan dinleyip öğrenmeleri ve Gazilerimize teşekkür etmek amacıyla ziyaretimizi gerçekleştirdik. Gazilerimizden acı tatlı birçok anı dinledik. Yaşanan savaşların acı hatıralarını gazilerimizden sessizce dinlerken boğazımızın düğümlendiğini hissettik. Hüzünlü anlar yaşadığımız anlarda Gazilerimiz kahramanlık destanlarını anlatarak bizleri hem gururlandırdı hem de nasihatleri ile öğrencilerimizdeki Milli Şuur ve Milli bilinç duygularını pekiştirdiler.

Onlara ne kadar teşekkür etsek az kalır, bugün vesilesi ile Kahraman Gazilerimizin Gaziler Gününü tekrar tekrar kutlarız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 5 bin yılı aşkın Türk Tarihinde topraklarımızı bize vatan kılma arzusunda olan tüm Şehit ve Gazilerimizi hayır ve minnetle yad ediyoruz. Son olarak yetiştirdiğimiz donanımlı nesiller ile Türkiye Cumhuriyetini ilelebet muhafaza müdafaa ve muasır medeniyet yapma sözünü Gazilerimize vererek, bu kutlu günlerini tekrar kutluyoruz.”