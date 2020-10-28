‘Gazilerimize layık olmaya çalışıyoruz’

Çorum'da gazilere tören günlerinde giymeleri için kıyafet hediye edildi. Tören kıyafetlerinin teslimi için Devlet Tiyatro Salonu’nda program yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül, kıyafet taleplerinin olumlu karşılanmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

‘DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DEVATAN İÇİN CANIMIZI VERMEYE HAZIRIZ’

Kıyafet talebini ilettikleri Vali Çiftçi'nin kendilerine, "Siz her şeyin en iyisine layıksınız" dediğini aktaran Gül, “Bu anlamlı günde yeni elbiselerimize kavuşuyoruz. Elbiseden amaç, gazilerin taşıdığı bu onurun ve şerefin daha iyi temsilidir. Gazilere verdikleri değer ve samimiyet için sayın Valimize ve Belediye Başkanımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bizler al bayrak için, devlet için, Türk milleti için gaziyiz. Dün olduğu gibi bugün de vatan için canımızı seve seve vermeye, Oruç Reis'i korumaya hazırız. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi minnetle anıyoruz” dedi.

‘TÜRK MİLLETİ AYAĞA KALKTIĞI ZAMAN NE OLACAĞINI BATI ÇOK İYİ BİLİYOR’

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise Batı’nın, Hz. Peygambere, milletimize, devletimize ve Reisi Cumhurumuza saldırıları olduğunu belirterek, “Ama biz şunu çok iyi biliyoruz ki bu saldırılar şahsi değil. Onlar biliyorlar ki; Türk milleti ayağa kalktığı zaman, tarihte atına tekrar bindiği zaman, tarihte o alanı tekrar açtığı zaman, Batı nasıl ki zulüm edememişse, haksızlık hukuksuzluk yapamamışsa bu millet tekrar ayağa kalktığında yine sömüremeyecekler. Bunu çok iyi biliyorlar. Recep Tayyip Erdoğan’ı gördükleri zaman hatırladıkları Fatih Sultan Mehmet oluyor, Yavuz’dan Kanuni’den yedikleri tokat oluyor. Tüm gazilerimizin gözünde, milletimizin gözünde gazi olma şehit olma şerefi ile şehit olmandan aldığı ilhamla yürüme azmini görüyoruz. Hiç kimsenin bu yürüyüşe engel olmaya inkıtaya uğratmaya ne gücü nede yüreği yeter. Çünki bu davaya gönlümüzü koymuşuz. Şimdi bunu bugün ispat ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

‘GAZİLERİMİZLE İFTİHAR EDİYORUZ’

Vali Mustafa Çiftçi ise konuşmasında Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül'ün kentteki gazilerin tören kıyafetlerinin yıpranması nedeniyle kendisinden yeni kıyafet talep ettiğini söyledi.

Talebi memnuniyetle karşıladığını ifade eden Çiftçi, Çorum Belediyesi’nin de ayakkabı desteğiyle muharip gazilerin hediye kıyafetlerini hazırladıklarını belirtti.

Türkiye'nin birçok kahramana sahip olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Gazilerimizle iftihar ediyoruz. 92 yaşındaki Rıza Kabasakal amcamız, Bahar Kalkanı Harekatı'na katılmak için müracaatta bulundu. Böyle iftihar edilecek gazilerimiz, kahramanlarımız var” şeklinde belirtti.

Gazilerin vatan için pek çok anlam ifade ettiğinin altını çizen Çiftçi, şunları kaydetti:

“Eğer bugün bu vatan topraklarında özgürce yaşayabiliyorsak, alnımız açık, başımız dik gezebiliyorsak, semalarımızda günde 5 defa ezan yankılanıyorsa bunlar kahraman gazilerimiz ve aziz şehitlerimizin sayesinde. Bu vatan için çok şey yaptılar, kanlarıyla, canlarıyla bu vatanı suladılar ve bu toprakları bize vatan olarak bıraktılar. Minnettarız. Bizlere düşense onlara layık birer evlat, nesil olmak, onların emanetini en iyi şekilde bizden sonra gelecek nesillere bırakmaktır.”

Konuşmaların ardından gazilere hediyelerini Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Garnizon Komutanı Per. Albay Ferhan Işık, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk verdi.