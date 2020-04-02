Gazilik maaşını kampanyaya bağışladı

M.BURAK YALÇIN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Koronavirüsle mücadele kapsamında Milli Dayanışma Kampanyası'na destekler devam ediyor.

Terör ile mücadele gazisi ve önceki dönem Sungurlu İl Genel Meclisi Üyesi olan Ünal Cevizci’de Milli Dayanışma Kampanyası'na gazilikten aldığı bir maaşı bağışlayarak destek oldu. Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs'ten dolayı zor günlerden geçtiğimiz günlerde devletin başlattığı kampanyaya destek olmak için gazilikten aldığı bir maaşı kampanyaya bağışlayan Cevizci, helal olsun dedirtti. Vatanı, milleti ve ülkesi için terörle mücadelede yaralanan Cevizci, Türkiye için taşın altına elini koymaya devam ediyor.

Tüm dünyanın büyük bir sınav geçtiğini belirten Cevizci, bu süreçte Türkiye'de bir çok esnafın ve vatandaşın mağdur durumda olduğunu bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan kampanyaya destek verdiğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2020, 20:51