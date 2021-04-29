Gaziosmanpaşa Belediyesi 30 Zabıta Memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta Memuru alınacaktır.

Zabıta Memuru alımı için yazılı ve uygulamalı sınav yapılacaktır. Başvurular 4 Haziran'da sona erecek.

Yazılı sınav; 29.06.2021 Salı günü Saat 10.00’da başlamak üzere, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksinde (Kazım Karabekir Mah. Kemal Şeker Bulvarı No:63) yapılacaktır.

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