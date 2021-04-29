Gaziosmanpaşa Belediyesi 30 Zabıta Memuru alacak

Gaziosmanpaşa Belediyesi 30 Zabıta Memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi  olarak  istihdam  edilmek  üzere;  Belediye  Zabıta  Yönetmeliği  hükümlerine  göre  aşağıda unvanı,  sınıfı,  derecesi,  adedi,  nitelikleri,  KPSS  puan  türü,  KPSS  taban  puanı  ve  diğer  şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta Memuru alınacaktır.

Zabıta Memuru alımı için yazılı ve uygulamalı sınav yapılacaktır. Başvurular 4 Haziran'da sona erecek.

Yazılı   sınav;   29.06.2021  Salı  günü   Saat  10.00’da  başlamak   üzere,   Gaziosmanpaşa Belediye  Başkanlığı  Yarı  Olimpik  Yüzme  Havuzu  ve  Spor  Kompleksinde  (Kazım  Karabekir Mah. Kemal Şeker Bulvarı No:63) yapılacaktır.

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