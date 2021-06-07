Gazze’nin yeniden imarı için kollar sıvandı

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İHH İnsani Yardım Vakfı, Gazze’nin yeniden imarı için yardım kampanyası başlattı.

İşgalci İsrail’in saldırılarına maruz kalan Gazze’deki yıkıma dikkat çeken Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, hayırseverlerin desteği ile bölgede iki ayrı projeyi hayata geçirdiklerini açıkladı.

“İsrail’in terörist saldırıları sonucu yuvalarını kaybeden Gazzeli kardeşlerimizin evlerini imar ederek yaralarını hep birlikte saracağız” diyen Selim Özkabakçı, ilk etapta 2 adet evin yeniden inşaasını üstlendiklerini duyurdu.

‘Gazze’ye umut ol’ sloganıyla düzenlenen kampanya hakkında bilgi veren Özkabakçı, “Gazze Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile koordineli olarak şehrin yeniden imarı projesi kapsamında ilk evin inşaat çalışmalarına başladık” dedi.

Mavi Marmara Şehitleri Aşevi projesiyle mazlum Filistin halkına sıcak yemek ve gıda paketi dağıtımı da yaptıklarını hatırlatan Özkabakçı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:



“Gazze'ye Umut Ol’ sloganıyla başlattığımız kampanya ile hayırsever Çorum halkına sesleniyoruz. Haydi Çorum, sessiz çığlığın sesi olalım. İsrail'in saldırıları sonucu zor durumda olan Gazze'nin yaralarını sararak beraber imar edelim.

Kampanyamıza destek için GAZZE yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 TL bağışta bulunabilirsiniz. Ayrıca Vakıf Katılım Bankası Çorum Şubesi’ndeki TR17 0021 0000 00019001 9000 01 numaralı hesabımıza veya Ziraat Bankası’ndaki TR84 0001 0000 7870 5591 0950 01 numaralı hesabımıza bağışta bulunabilirler. Öte yandan Üçtutlar Mahallesi KYK Kerebi Gazi Erkek Öğrenci Yurdu arkası Muratevler 6. Sokak numara 12’deki Çorum İHH Ofisi’ni ziyaret edebilir, 03642242620 ve 05388777655 insani yardım hatlarımızı arayarak detaylı bilgi alabilirler.”

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2021, 20:50