HABER-YORUM:EROL TAŞKAN

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım’ın çağrısı ile Gazze’ye umut ol kampanyası başlatıldı.

Dünyanın en büyük yardım kampanyasına dönüşmeyi hakeden bu çağrı, “Elimizden ne gelir?” diye soranlara büyük bir fırsat sundu. Haydi Allah için bu seferberliğe katılıp, İslam’ın izzetini koruyan kardeşlerimizin yanında yer almak için bu seferberliğe katılalım.

Sadece acımakla ya da seyredip kalmanın mahcupluğundan kurtulabilmenin tam da zamanı. Elbette yitip giden canları getiremeyiz. Onlar da geri gelmeyi istemez zaten. Kim cennete gider de geri gelmeyi isterki.

İşte bize fırsat. Kalanların yanında yer alalım. Katil İsrail köpeklerine ve ona yalakalanan vicdanı satılmışlara bir ders verip, uyumakla suçlanan Müslümanlar’ın uyumadığını, sadece film seyreder gibi bakmadığımızı, yüreğimizin kor olup onlarla birlikte yandığını haykıralım cümle aleme.

Canlarımızdan değil, mallarımızdan infak ederek sağlayacağımız bu katkıyla onların evlerini yeniden imar edelim.

Yara saran olalım, umut veren olalım. Verdikleri şehitlerine rağmen, üzerlerine atılan bombalara rağmen inançlarını yitirmeyen, Müslümanlığın onurunu korumaya çalışan kardeşlerimizi yalnız bırakmayalım.

Görsün katiller, görsün vicdanı körelmiş satılık köpekler. Müslümanlar’ın ellerini kardeşlerinden çekmediklerini görsünler. Zulüm zirve yapınca, kurtuluş o zaman yetişirmiş. İşte zulüm zirvede. Karanlığın aydınlanmasına ramak kaldı. El verelim, güç katalım.

Verdiklerimizin bizden bir şey eksiltmeyeceğinin garantisi Allah’ın vaadidir. Verelim de verdiklerimizin kardeşlerimizin gönlüne yansıyan umudun, bizim gönlümüze yansıyan huzurun ve kazancımıza yansıyan bereketin nasıl da devleşebileceğine hep birlikte şahitlik edelim.

Şaşırsın kafirler, donup kalıversin katiller. “Nasıl da sahip çıkıyorlar. Müslümanlar birbirlerine sahip çıktıkça Kudüs’ü alamayacağız” dedirtelim onlara.

GAZZE yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL bağışta bulunabilirken, ihh.org.tr/bagis/gazzeye-umut-ol adresinden de online bağış yapabiliriz.

Ayrıca açıklama kısmına GAZZE yazarak, Çorum İHH hesapları üzerindene de bağışlarımızı ulaştırabiliriz.

Çorum İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği.

Vakıf Katılım Çorum Şubesi; IBAN: TR17 0021 0000 0001 9001 9000 01

Hesap No: 190019

Ziraat Bankası Çorum Şubesi; IBAN: TR84 0001 0000 7870 5591 0950 01

Hesap No: 70559109-5001

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2021, 18:43