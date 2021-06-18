Gece vakti silah sesleri!

Çorum'da dün akşam saatlerinde Ulukavak Mahallesi Köprübaşı Sokak'ta silahlı kavga yaşandı.

Edinilen bilgilere göre daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen iki kişi arasında silahlı kavga yaşandı. Yaşanan kavgada bir kişi bacaklarından yaralandı.

Silah seslerinin ardından olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Bacaklarından vurulan şahıs ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı hastanede tedavi altına alınırken, polis olaydan sonra kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.