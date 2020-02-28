Geçen yıla göre sayısı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan araştırmaya göre, Çorum'da motorlu kara taşıt sayısı bir yılda 309 adet azaldı.

Çorum’da 2020 yılı Ocak ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısının bir önceki aya göre 621 adet (%0,3) arttığı, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 309 adet (%0,2) azalarak 171 bin 998 adete ulaştığı belirtildi.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 2020 yılı Ocak ayı sonu itibarıyla Çorum'daki toplam 171 bin 998 motorlu kara taşıtının; % 47'i (80 bin 915 adet) otomobil, %1,6'sı (2 bin 751 adet) minibüs, %0,6'sı (1 072 adet) otobüs, %12,9'u (22 bin 213 adet) kamyonet, %3,3'ü (5 bin 730 adet) kamyon, %10,3'ü (17 bin 763 adet) motosiklet, %0,2'si (350 adet) özel amaçlı taşıtlar ve %24'ü (41 bin 204 adet) de traktörlerden oluştu.

Çorum'da Ocak ayında 5 bin 655 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde %67,6 ile ilk sırada yer alan otomobili %13,5 ile traktör ve %13,4 ile kamyonet takip etti.

2020 yılı Ocak ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; özel amaçlı (%2,3), motosiklet (%2) ve traktör (%1,2) şeklinde gerçekleşti.

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2020, 19:29