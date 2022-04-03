FATİH BATTAR

İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, A Haber'de Çorum'un Alaca ilçesinde yola dökülen tonlarca soğan ile ilgili konuştu.

Türkiye'de birilerinin gıda darbesi yapmaya çalıştığını belirten Demir, üreticinin elinden 1 liraya aldıkları ürünleri 15 liraya satmaya çalıştıklarını anlattı.

Demir; "Biz bu filmi çok seyrettik. Bu film bir önceki filmin aynısı. Bu soğanı yola dökmenin hangi mantık ve mantalitası var. 1 liranın altında bizden soğan ve patatesi aldılar, depolarında stok yaptılar. Çok büyük vurgun yapacağız hesabı yaptılar. Bir ara soğan, patates 12-13 liranın üzerine çıktı. Daha sonra hafif bir düşüşün hesabını yapamadılar, kötü niyetli olduklarından dolayı ve soğan depoda çürüdü. Çiftçiden 1 liranın altında aldıkları soğanı 13 liranın da üzerine satma hesabı yaparken, soğan depolarda çürümeye başladı. Geçen yılın ürününü 13 liraya satmaya kalktılar." dedi

Dünya şu anda salgın, kuraklık ve savaş nedeniyle gıdada kriz yaşandığına vurgu yapan Demir; "Dünyada marketlerin raflarında ürün yok. Herşeye rağmen bizim gıda sıkıntımız yok. Zaten bunların canı bundan acıyor. Depoda tuttukları ürünleri Cenab-ı Allah ellerinde patlattı. Daha yeni ürün çıkmadı. 1 liranın altında ürün aldılar insafsızlar, gözü dönmüşler 8 liraya satın 14 lira ne demek. Bu mübarek Ramazan ayında temel ihtiyacı olan bir üründe bunlar bu ülkede gıda darbesi yapmaya teşebbüs ediyorlar." şeklinde konuştu

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2022, 18:01