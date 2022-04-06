Hak-İş İl Temsilcisi ve Hizmet-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, yaptığı açıklamada enflasyon değerlendirmesinde bulundu.

TÜİK’in Mart ayı enflasyonu yüzde 61,14 olarak açıkladığını belirterek açıklamasına başlayan Mustafa Köroğlu, “Çalışanların çok daha ağır olarak hissettiği hayat pahalılığı bu yüksek enflasyon ile almış oldukları zam oranları üç ay içinde TÜİK verilerine göre erimiş ve alım gücü düşmüştür. Üyelerimizin şuan aldığı ücretle insanca yaşaması ailelerini geçindirmesi dayanması imkansız hale geldi”dedi.

Bugün artan yol ve yemek maliyeti ile işçi maaşlarının asgari ücret seviyesine düştüğünü kaydeden Köroğlu,

“Covid 19 süreci ile başlayan, Rusya- Ukrayna savaşı ile devam eden dünyada enerji ve gıda krizine dönen ve ekonomik olarak alt gelirli sınıfı derinden etkileyen bu sürecin önümüzdeki aylarda şiddetini artırarak süreceğini öngörebiliyoruz. Dünyada küresel mekanizmanın insanları niçin açlığa mahkum etmek için gıda, enerji ve tedarik zincirlerini üzerinde oyun oynadığını doğru okumamız lazım. Hükümetimizin dış politikada başarılı yönetimi, savunma sanayide atakları, ülkemizin bulunduğu jeopolitik durumu, gelecek yıllarda ülkemizin kalkınması, gelişmesi, dünyada öncü ülke olması kaçınılmazdır. Ancak bu gün çalışanlar, alt gelirli yurttaşlarımız zor durumda, geçim sıkıntılarımız her geçen gün artarak devam ediyor. İşçilerimizin sahadaki huzursuzluğu geçim sıkıntılarından dolayı artıyor. Bu durumu işverenlerimizin görmesi, buna göre adım atması gerekmektedir. Geçen ay, Şubat ayı enflasyonu değerlendirmemiz de enflasyon artarak devam edecek demiştik. Önümüzdeki ay enflasyon rakamlarının dünyada yaşanan bu krizlerle düşmeyeceğini ön görerek bir kez daha işverenlerimizin çalışanlarının ve ailelerinin hukuklarını korumak için yeni bir düzenleme yapmaları için çağrıda bulunuyoruz. Aksi taktirde çalışanların huzursuzluğu, ailelerin mutsuzluğu gün ve gün artacaktır”şeklinde kaydetti. (Haber Merkezi)