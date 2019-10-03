‘Geçmişi eskilere dayanan köklü bağlarımız var’

FATİH AKBAŞ

Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Büyükelçi Saparbekuly’e Çorum’un ekonomik yapısı hakkında bilgiler vererek, “Çorum bölgesinin en gelişmiş şehridir. Çorumlu girişimciler işbirliği yaparak büyük firmalar kurmuşlar. Alanında söz sahibi işletmelerimiz var” dedi.

Başkan Aşgın, önümüzde ki sürecin Türk asrı olacağını da ifade ederek ziyaretten dolayı Büyükelçi Saparbekuly’e ve beraberindekilere teşekkür etti.

Büyükelçi Saparbekuly ise Kazakistan’ın bağımsızlığına kavuştuktan sonra tanıyan ilk ülkenin Türkiye olmasının önemine dikkat çekerek, “Türkiye ve Kazakistan iki kardeş ülkedir. Geçmişi çok eskilere dayanan köklü bağlarımız var. Ortak bir geçmişe sahibiz. İnşallah Çorum Türk dünyasının önemli merkezlerinden birisi olur. Bu ziyaretimin amacı ekonomi, kültür ve diplomasimizi geliştirmektir. Çorum ve Kazakistan arasında ki işbirliğini geliştireceğimizi umuyorum” şeklinde belirtti.

Büyükelçi Saparbekuly, Belediye Başkanı Aşgın’a çalışmalarında başarılar dileyerek sözlerini tamamladı. Ziyaret karşılıklı hediye takdiminin ardından sona erdi.

Ziyarete Büyükelçilik Müsteşarı Askhat Dautov, Ticari Ateşe Nuriddin Amankul,



Kuzey Gücü Şirketler Grubu Onursal Başkanı Fahri Karayan ve şirket yöneticileri katıldı.