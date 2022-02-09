‘Geçmişi karanlık çukur zihniyet’

EROL TAŞKAN

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, son günlerde özellikle İslam’a yönelik saldırgan ve provakatif açıklamalarda bulunan bazı siyasi ve sanatçılara tepki göstererek, “Geçmişleri karanlık, tarihleri kapkara lekelerle dolu, vatan millet düşmanı çukur zihniyet, iş birliği yaparak sistematik bir şekilde Yüce Dinimiz İslam’a, kutsal değerlerimize, rahatsızlığı üzerinden ahlaksızca, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a saldırıyorlar.” dedi.

Gazetemizin 32’nci yılı nedeniyle yaptığı ziyarette gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Milletvekili Erol Kavuncu, HDP Milletvekili’nin meclis kürsüsünden yaptığı konuşmanın kabul edilemez olduğunu ifade etti.

“Masum insanları öldüren, terör örgütüne kölelik yapan bu milletvekili müsveddelerini ve aziz milletimize ve değerlerine düşmanlıktan hiç vazgeçmeyen çukur zihniyeti lanetliyorum.” diyen Milletvekili Kavuncu şöyle konuştu, “Geçmişleri karanlık, tarihleri kapkara lekelerle dolu, vatan millet düşmanı çukur zihniyet, iş birliği yaparak sistematik bir şekilde Yüce Dinimiz İslam’a, kutsal değerlerimize, rahatsızlığı üzerinden ahlaksızca, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a saldırıyorlar. Aziz milletimizin gönlüne giremeyen bu çukur siyasetçi müsvettelerinin saldırıları, başarısızlıklarını perdelemek için kullandıkları en önemli araçlardan biri haline geldi. Bu provokatif girişimler üzerinden hem Cumhurbaşkanımız hem de devletimiz yıpratılmaya çalışılıyor. Sadece son bir hafta içerisinde; Samsun'daki Atatürk anıtına saldıranları takunyalı, dindar kişiler olarak resmederek dindar, muhafazakar insanların tahkir edilerek hedef gösterilmesi, diğer taraftan PKK terör örgütünün siyasi kanadı HDP Milletvekilinin Aziz İslâm'a, değerlerine ve asil ecdadımıza TBMM'de milletin kürsüsünden hakaret etmesi, gene aynı yapının başka bir milletvekili müsveddesinin, Sayın Cumhurbaşkanımızın rahatsızlığı üzerinden insanlık dışı paylaşımda bulunması gibi ihanete varan hadsizlikler asla kabul edilemez. Masum insanları öldüren, terör örgütüne kölelik yapan bu milletvekili müsveddelerini ve aziz milletimize ve değerlerine düşmanlıktan hiç vazgeçmeyen çukur zihniyeti lanetliyorum. Eli kanlı terör örgütü katillere kul köle olmuş, aziz dinimiz İslâm'a ve değerlerine, asil ecdadımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret eden bu alçak, aşağılık çukur zihniyetle, her şartta kararlı bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz.”