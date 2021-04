‘Geçmişi katliamlarla dolu ABD’den alınacak bir insanlık dersi yoktur’

Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar, ABD Başkanı Joe Biden’in 1915 yılında meydana geldiği iddia edilen olayları “soykırım” olarak nitelendirdiği açıklamasına tepki gösterdi.

ABD Başkanı Joe Biden’in 1915 yılında meydana geldiği iddia edilen olayları “soykırım” olarak nitelendirdiği açıklamaların; tarihi gerçeklerden uzak, radikal Ermeni grupların “Taşnak ruhu” ile baskıları sonucu yapılmış olup kabulünün mümkün olmadığını belirten Kenan Yaşar,

“Tarih, siyasetçiler tarafından günü birlik politikalara alet edilmemesi gereken, sadece tarihçilerin gerçek verilere dayanarak üzerinde konuşacakları bir bilim dalıdır. Nitekim Türkiye’nin 1915 olaylarını araştırmak için ortak tarih komisyonu kurulması çağrısı bu minvalde yapılmış bir çağrı olmakla gerçeklerin ortaya çıkmasından endişe eden yapılar ve lobiler bu teklife cevap vermekten dahi çekinmişlerdir. 1915 yılında alınan tehcir kararı dört tarafından saldırılara uğrayan Türk devletinin Anadolu topraklarında hakimiyetini idame ettirebilmek için dönemin hükümeti tarafından almış olduğu çok doğru bir karar olup, bu karar üzerinden yıllardır devletimize ve milletimize emperyalizm vasıtası ile adeta “şantaj” yapılmasını reddediyoruz. Medeniyetlerin ve kültürlerin bir arada yaşaması noktasında yüz yıllardır bütün dünyaya örnek olan Anadolu topraklarının, Vietnam’da 4 milyon, Kore’de 3 milyon, Kamboçya’da 1 milyon, Afganistan’da 1,5 milyon, Irak’ta 1 milyon, Hiroşima ve Nagazaki’de 350 bin insanı katleden, her 10 Kızılderililerin 9’unu öldüren, “en iyi Kızılderili ölü bir kızılderilidir” diyen, burnunu soktuğu her noktaya kan gözyaşı ve vahşet götüren, geçmişi katliamlarla dolu olan ABD’den alacağı bir ‘insanlık’ dersi bulunmamaktadır. Çorum Barosu olarak devletimize karşı atılan bu çirkin iftiraya karşı her daim devletimizin yanında olduğumuzu ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2021, 18:31