MURAT ÇETİN

CHP’li Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun açıklamalarını darbe kışkırtıcılığı olarak değerlendiren AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu,”Geçti Bor’un pazarı, sür eşşeğini Niğde’ye” sözüyle karşılık verdi.

CHP’nin tarihi boyunca hiç bir zaman halkın özgür iradesiyle iktidar olamadığını söyleyen Milletvekili Erol Kavuncu, bütün dünyada, tarihinin en büyük krizlerinden birinin yaşandığını hatırlatarak, açıklamasında şunları dile getirdi, “Bu günlerde, kriz fırsatçılığı da yaparak son bir ümitle, rejim, sistem tartışması çıkararak, darbe kışkırtıcılığı yapıyor, iktidar hayalleri kuruyor.

İktidar olduğu Belediyelerde "çuvallayan", ülkeyi yönetme adına bu güne kadar hiç bir plan programı, projesi olmayan, DEFÖ #DemokrasiyiFelçEtmeÖrgütü CeHaPe, Geçti Bor'un pazarı sür eşşeğini Niğde'ye". Türkiye artık eski Tükiye değil.Ne yapsanız boş. İsteseniz de istemeseniz de korktuğunuz gerçekleşecek. Sizin bu tehditlerinize karnımız tok.? Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erodğan’a ve davamıza sonuna kadar sahip çıkacağız?.”