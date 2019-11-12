Geleceğe Nefes’e adli destek

RECEP MEBET

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 'Geleceğe Nefes' sloganıyla düzenlediği ağaçlandırma kampanyasına Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan da destek geldi.

Çorum’da kırılan rekora katkı sağlamak için kolları sıvayan adli personel, önceki gün Adalet Ormanı’na 1700 adet karaçam fidanı dikti.

Bayat-Pınarcık Köyü mevkisinde gerçekleştirilen fidan dikimine Cumhuriyet Savcıları, Adliye personeli ve denetimli serbestlik yükümlüleri katıldı.

Öte yandan Çorum Adalet Sarayı önünde Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Cumhuriyet Savcıları, Adliye personeli, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli ile denetimli serbestlik tedbiri ile cezalarını infaz eden yükümlülerin katılımı ile halka ücretsiz olarak 300 adet karaçam fidanı dağıtıldı.