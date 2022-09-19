Geleceğin hekimleri beyaz önlük giyip yemin ettiler

FATİH AKBAŞ

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bu yıl eğitime başlayacak olan birinci sınıf öğrencileri için ‘Beyaz Önlük Giyme ve Öğrenci Yemin Töreni’ yapıldı.

HİTÜ İkbalkent Kampüsü Spor Salonu’nda gerçekleştirilen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Sezikli yaptığı konuşmada 2006 yılında açılan Tıp Fakültesi’nin ilk olarak Gazi Üniversitesi bünyesinde eğitime başladığını ve2017 yılından itibaren ise Hitit Üniversitesi’nde öğrenci alımına başladığını belirterek gelinen süreçte ise 6. sınıf olan intörn doktorların 2022-2023 akademik yılında mezun olacaklarını söyledi.

Prof. Dr. Mesut Sezikli, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında Güney Kampüs içinde inşa edilecek olan Morfoloji binasında en kısa süre eğitime başlamayı hedeflediklerini belirtti.

Tıp Fakültesinde 134 birinci sınıf öğrencinin 2022-2023 akademik yılında eğitime başladıklarını ifade eden Sezikli, “Şu an toplam 796 öğrencimiz bulunuyor. Bunların 338’i Tıp Fakültesi Kampüsünde diğerleri ise hastane tarafında eğitimlerine devam edecekler” dedi.

Sezikli, Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’e şimdiye kadar verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise konuşmasında Çorum’un ihracatı ile bölgede öne çıkmış bir şehir olduğunu ifade ederek, “Çorum’un Türkiye Cumhuriyeti’ne geçen yıl ihracatta 2,6 milyar dolarlık bir katkısı oldu. İmalatı ile ihracatı ile çok öne çıkan bir şehir. Biz Hitit Üniversitesi olarak makine imalat teknolojileri alanında YÖK nezdinde ihtisaslaşan tek genç üniversite olarak bu yolda ülkemize savunma sağlık ve gıda teknolojilerinde şehrimizin sanayicimizin imalatçımızın bu potansiyelini ülkemizin geleceğine gençlerimizle beraber taşımak adına bir misyon üstlendik ve gururla söyleyebilirim ki üç yıl içerisinde hem alt yapı hem de planlamalar anlamında müthiş çalışmalar yaptık. İnşallah pek yakında bunlarında dönüşünü alacağız. Hitit Üniversitesi üçüncü nesil üniversite olarak artık üretime Türkiye’nin istihdamına geleceğine ithal ikamesine yani dışa bağımlı olduğumuz ürünlerden kurtarmak üzere misyon üstelemiş bir üniversite olduğu için artık üniversite atmosferi burada daha çok üretim ve geliştirme üzerine olacaktır. Üniversitemizin bu yolda attığı adımları sizlerle zaman içinde gururla paylaşacağız. Öğrencilerimizde bu yolculuğun bir parçasıdır. Geçen yıl öğrencilerimiz 57 adet TÜBİTAK projesinin ortağı oldular. Tıp Fakültesi’nden ise 6 öğrenci grubu 6 projede TÜBİTAK’ta bizleri temsil etti. Yani siz beyaz önlük giyerek sadece sağlık alanında hekim değil Türkiye’nin geleceğine katkı sunacak araştırmalara geliştirmelere imzalarınızı atacaksınız” ifadelerini kullandı.

‘TUS EĞİTİMİ VEREBİLECEK DURUMA GELDİK’

Tıp Fakültesi’nin kendi jenerasyonu itibarıyla gıpta edilecek bir konumda olduğunu dile getiren Prof. Dr. Öztürk, “14 profesör, 44 doçent, 53 doktor öğretim üyesi, 142 araştırma görevlisi ile çevre illerdeki tıp fakültelerine göre en donanımlı fakültelerden birisiyiz. Tıp Fakültemizin önümüzdeki yıllarda daha güzel çalışmalara imza attığını göreceğimizi umuyorum. Türkiye’de sadece üç merkezde yer alan Diyabetik Ayak Kliniğinin bir tanesi burada bulunuyor. Aynı şekilde Kardiyak Rehabilitasyon Merkezimiz var ki oda sadece kapasitesi ile değil özellikleri ile bölgede çok önemli bir yere sahip. Organ nakli dışında her türlü cerrahi müdahalenin yapılabileceği alt yapımız var. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı konusunda da Türkiye’de önde gelen çalışmaları bizler yapıyoruz. Sadece Türkiye’de değil uluslararası alanda da ciddi işbirlikleri içindeyiz. Tıp Fakültemizde sadece temel eğitim değil 19 ana bilim dalında Tıpta Uzmanlık yani TUS eğitimi verebilecek duruma geldik” diye belirtti.

‘ÖĞRENCİLERİMİZİN BARINMA SORUNU YOK’

Çorum’un öğrenci dostu bir şehir olduğunu ifade eden Rektör Öztürk, “TSO’ya, Çorum Belediyesi’ne üniversiteye sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Çorum Belediyesi yurtların olduğu bölgelere çamaşırhaneler kurdu. Hitit Üniversitesi öğrencileri artık bedelsiz olarak çamaşırlarını bu çamaşırhanelerde yıkatabilecekler. Belediye toplu ulaşımda öğrencilere abonman sistemini getirdi. Bu uygulamada öğrencilerimizi rahatlatacaktır. Çorum’da öğrencilerin barında sorunu yok. KYK yurtlarında yüzde 15’e yakın boş yerimiz var. Yurt yada barınma sorunumuz yok. Öğrencilerin en iyi şekilde yetişmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

Rektör Öztürk, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, üniversiteye katkılarından dolayı TSO Başkanı Çetin Başranhıncal’a teşekkür plaketi verdi.

Program Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin beyaz önlük giymeleri ve yemin etmelerinin ardından sona erdi.