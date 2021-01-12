Gelecek Partisi kutladı

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Gelecek Partisi Kadın Kolları Başkanı Selma Bayraktar, gazetemizi ziyaret ederek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günümüzü kutladı.

Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Gökhan Cihanoğlu’nun da hazır bulunduğu ziyarette, Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’ın şahsında tüm Hakimiyet ailesini tebrik eden Selma Bayraktar, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüz kutlu olsun. Çalışmalarınızda başarılar dileriz.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021, 20:13