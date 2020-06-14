Gelecek Partisi Mahalle Teşkilatlarını kuruyor

Gelecek Partisi İl Teşkilatı mahallelerde teşkilatlanma çalışmalarına devam ediyor.

Gelecek Partisi İl Başkanı Gökhan Külcü, Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Mustafa Akdağ ile birlikte Gülabibey Mahalle Başkanlığına Kenan Özdem’i, Buharaevler Mahallesi Başkanlığına ise Veysel Temiz’i atadı. Gelecek Partisi Mahalle Başkanlarına atama yazıları teslim edildi.

Gelecek Partisi İl Başkanı Gökhan Külcü, “El ele gönül gönüle omuz omuza iyiye ve güzele dair ne varsa birlikte yapacağız. İnanarak çok çalışarak Çorumumuz’un geleceğini birlikte inşa edeceğiz” dedi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2020, 18:45