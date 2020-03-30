Gelecek Partisi'nden kaçak bina teşekkürü

Gelecek Partisi İl Başkanı Avukat Gökhan Külcü, Kadeş Barış Meydanı'ndaki binanın kaçak katlarının yıkılması nedeniyle Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Belediye Encümen üyelerine teşekkür etti. 

Gelecek Partisi'nden kaçak bina teşekkürü

Gelecek Partisi İl Başkanı Avukat Gökhan Külcü, Kadeş Barış Meydanı'ndaki binanın kaçak katlarının yıkılması nedeniyle Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Belediye Encümen üyelerine teşekkür etti.  Hazreti Ömer'in 'Adalet mülkün temelidir" sözüyle başın açıklamasına başlayan Gökhan Külcü, Gelecek Partisi olarak her daim hakkı ve hakikakı bıkmadan usanmadan söyleyeceklerini ifade etti. 

Gelecek Partisi İl Başkanı Gökhan Külcü, açıklamasında şunları söyledi, "Haksızlık karşısında susan önce hakkını sonra şerefini kaybeder (Hz. Ali r.a) düsturu ile çıktığımız bu kutlu GELECEK yolunda şimdi olduğu gibi her daim hakkı ve hakikati bıkmadan ve usanmadan söyleyeceğimizin öncelikle bilinmesini isteriz. Partimizin Çorum İl Teşkilatlarının kuruluşu sonrasında yapmış olduğumuz basın açıklamamız ile birlikte Valilik binası karşısında bulunan Kadeş Barış meydanındaki kaçak bir yapı ile ilgili olarak parti programımızda yer alan Çevre ve Şehircilikle ilgili ilkelerden "Sosyal ve ekonomik  faydaların  adil,  tarafsız ve hakkaniyetli  bir şekilde dağılmasını  ve yeniden bölüşümünü  hedefleyen sosyal  adalet vizyonumuzun önemli bir unsurunu çevresel adalet düşüncesi oluşturmaktadır. Partimiz; hiçbir gerekçe ve bahaneye sığınmaksızın  toplumsal  avantaj ve dezavantajların  adil bir şekilde paylaşılmasını  benimsemekte ve teşvik  etmektedir.  Çevresel  nimetlerin  ve külfetlerin  adil olmayan  bir  şekilde toplumun  hiçbir  kesiminin  lehine veya  aleyhine yapısal bir durum oluşturmaması temel önceliklerimizdendir. Şehir planlama politikalarımız en temelde kentsel ve çevresel Adalet, kültürel gelişim, ekonomik refah ve hakkaniyetli bölüşüm ilkeleri arasında denge gözetecek, herkes için Adil ve Katılımcı planlama anlayışını benimseyecektir." hareketle söz konusu kaçak yapıya yetkililerin dikkatlerini çekmeye çalışmış idik. Basın açıklamamız sonrasında Çorum gündeminde yer alan kaçak yapı ile ilgili imara aykırıkların giderilmesi ve sorumluların cezalandırılması için görev ve sorumluluklarını çekinmeden, korkmadan yerine getiren Sayın Valimiz Mustafa Çiftçi'ye, Sayın Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın'a ve Belediye Encümeni üyelerine Gelecek Partisi Çorum İl Başkanlığı ve şahsım adına teşekkür ediyorum." 

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