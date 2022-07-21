Gelecek Partisi’nden Belediye’ye tepki!

Gelecek Partisi İl Başkanı Barış Coşgunsu, yaptığı yazılı açıklamada, Çorum Belediyesi tarafından yapılan tüm organizasyonlarda Gelecek Partisi İl ve Merkez İlçe Başkanlığı’nın yok sayıldığını ve görmezden gelindiğini belirtti.

Her konuşmalarında birlik, beraberlik ve kardeşlikten söz edenlerin bu söylemlerinin artık kendileri için bir anlam taşımadığını vurgulayan Barış Coşgunsu, “Ne yazık ki şehrimizde ayrımcılık söz konusu. Maalesef kendilerinden olmayanı yok sayıyorlar” dedi.

Kendileri gibi düşünmeyen, kendileri gibi hareket etmeyenleri yok sayan zihniyeti asla kabul etmediklerini kaydeden Coşgunsu, “Şehrimizde bu yıl 37.’si düzenlenen Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali’nin açılışına da davet edilmedik. Şehrimizin bütününü kapsayan böyle bir organizasyonda da yok sayılmamız bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Festivaller bir şehrin tün renklerini bir araya getiren toplumsal organizasyonlardır. Ama ne yazık ki her söylemlerinde birlik, beraberlik ve kardeşlikten söz edenler yine ayrımcılık yapmaktadırlar” şeklinde belirtti.

Gelecek Partisi iktidarında bu tür ayrımcılıklara son vereceklerini dile getiren Coşgunsu, “Belediye Başkanı seçildikten sonra parti rozetini bir kenara bırakmalıdır. Belediye Başkanı şehrin tüm renklerini kucaklamalı ve kesinlikle partizanca davranmamalıdır. Görüyoruz ki Belediye Başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın da partizanca davranmaktadır. Kendisinden bu tutumuna biran önce son vermesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)