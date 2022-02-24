Gelecek Partisi’nden ultrason tepkisi!

Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, Çorum’da ultrason için geç tarihlere randevu verilmesine tepki gösterdi.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ultrason randevularının süresinin 6 ayla 1 yıl arasında değiştiğini ifade eden Muhammed Taha Derin, “Cihaz mı, eleman sayısı mı yetersiz? Çok modern ve güzel hastane binaları yapabilirsiniz. Ancak içini dolduramadıktan sonra yaptığınız o binaların vatandaşların nezdinde hiçbir kıymeti yok” şeklinde belirtti.

Son aylarda hastanede randevu bulmanın çok zor olduğunu kaydeden Derin, bu konuda yetkililerden açıklama beklediklerini ifade ederek, “Sorun cihaz yetersizliğinden mi, insan kaynağından mı yaşandığını birileri hemen açıklamalı. Bu cihazlar ne kadar çok çekim yaparsa yapsın onu okuyacak bir göze, sistemi kuracak teknisyene ve bir hekime ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Ama yine de yetkililerden konuyla ilgili aydınlatıcı bir açıklama bekliyoruz” dedi.

AK Parti’nin sürekli sağlıkta devrim yaptığını belirterek öve öve bitiremediklerini ifade eden Derin, sağlıkta yığınla sorun biriktiğini ve mevcut iktidarın bu sorunların üstesinden gelecek mecalinin ise kalmadığını söyledi.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ultrason sırası bekleyenlerin bu çilesine biran önce son verilmesi gerektiğini dile getiren ve “Sağlıkta çağ atladık diyenler, sağlık içler acısı durumda” ifadelerini kullanan Derin, “Acil servisler dolup taşıyor, vatandaş muayene olamıyor. Vatandaşlarımıza ultrason için 6 ay ileri tarihe gün veriliyor. Sayın AK Partililer çağ atladığımız sağlık sistemi bu mudur?” diye konuştu. (Haber Merkezi)