Geleneksel komşuluk iftarında buluştular

Akşemseddin TOKİ Sitesi 3-H sakinleri, geleneksel hale getirdikleri ve bu sene 4.’sü gerçekleşen ‘Komşuluk ve Kardeşlik İftarı’ programında bir araya geldi.

Programın tertip sorumlusu İslam Toplumu Sosyal Medya Derneği (İSOMDER) Çorum Şube Başkanı Abdullah Gökgöz, yaptığı yazılı açıklamada iftar programı hakkında şunları söyledi:

“11 ayın sultanı Ramazan ayının son günlerine yaklaştığımız şu günlerde öncelikle tüm İslâm aleminin, ülkemizin, şehrimizin ve komşularımızın Ramazan ayını ve Kadir Gecesi’ni tebrik ediyorum.

Ramazan ayı birlik, beraberlik, paylaşma ve kardeşlik ayıdır. Kutuplaşmanın, ötekileştirmenin, ayrışmanın inancımıza örf ve geleneklerimize uymadığının bir örneği olarak biz Akşemseddin TOKİ Sitesi 3- H sakinleri olarak her yıl Ramazan ayında iftar yemeğimizde bir araya gelmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bizleri bir araya getiren yüce Rabbimize hamd-ü senalar ediyoruz. Tüm ailelerimizle birlikte dualar ediyoruz. Rabbimiz inşallah bu birlikteliğimizi daim eylesin.

Rabbim şimdiden tüm islam aleminin, ülkemizin, şehrimizin ve komşularımızın Ramazan Bayramlarını mübarek eylesin.” (Haber Merkezi)