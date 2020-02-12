Geleneksel motifleri incelediler

Kent Konseyi üyeleri, Kafkas Derneği'ni ziyaret ederek dernek çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Vali Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftci, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın, Kent Konseyi Başkanı Şahiste Uçar ve Kadın Meclisi üyelerinin katıldığı ziyarette Dernek Başkanı Hatice Nilüfer Kaya, Çerkes El Sanatları Kursu’na katılan kadınların can verdiği geleneksel motifler hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çorum Kafkas Kültür Derneği Başkanı Hatice Nilüfer Kaya, protokol eşleri ile Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerine teşekkür etti. Kent Konseyi Başkanı Şahiste Uçar da dernek yöneticilerine kendilerine gösterdikleri yakın ilgi nedeniyle teşekkür etti.