Geleneksel oyunlar yeniden hayat buluyor

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Pandemi koşulları nedeniyle sokağa çıkamayan Çorumlular, çocuklarıyla evde keyifli vakit geçirmenin yolunu buldu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı haftasonunu fırsat bilen yetişkinler, çocukluklarında oynadıkları geleneksel oyunları yeni nesillere aktarma imkanını yakaladılar.

Haber Merkezimize ulaştırdıkları fotoğraflarla mutluluklarını paylaşan yetişkinler, önümüzdeki haftasonları evde sıkılmak istemeyenlere ailecek oyun oynamalarını tavsiye ettiler.

Çorum’un bu alanda zengin bir kültürel birikime sahip olduğuna işaret eden vatandaşlar, kış aylarını evlerinde keyifle geçirmek isteyenler için ‘çocuk ve aile oyunları’ konusu üzerine çalışmalar yapılabileceğini sözlerine eklediler.