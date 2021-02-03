Geleneksel üretimde  salgın dönüşümü

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Dikici esnafından İbrahim Kılpelit (54), değişen tüketim alışkanlıklarının geleneksel el sanatlarında dönüşüme neden olduğunu söyledi.

40 yılı aşkın bir süredir ayakkabı ve mes imalatı yaptığını anlatan İbrahim Kılpelit, çanta ve kemer gibi ürünlerin yanı sıra ev ayakkabısı üretimini de sürdürdüğünü kaydetti.

Koronavirüs salgını sonrası insanların daha çok evlerinde vakit geçirdiğini hatırlatan Kılpelit, “Bu yüzden çocuklar ve yetişkinler için hazırladığımız ev ayakkabılarına olan ilgi arttı” dedi.

Salgın döneminde tüketici tercihlerinin de değişim gösterdiğini vurgulayan Kılpelit, kapalı mekanlarda kullanılan ürünlerin dış mekanda kullanılanlara oranla daha cazip hale geldiğini aktardı.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINA EVCİL HAYVAN AYAKKABISI

Son dönemde revaçta olan diğer bir ürünlerininse evcil hayvan ayakkabıları olduğunu dile getiren İbrahim Kılpelit, deriden imal ettiği patik şeklindeki koruyucu ayakkabıların hayvanseverlerin gözdesi haline geldiğini ifade etti.

Daha çok köpekler için tercih edilen özel ayakkabıların, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olduğunu söyleyen Kılpelit, “Dikiciler Arastası’ndaki işyerimize gelen gurbetçi hemşehrilerimiz de, geleneksel çizgiler taşıyan ve günümüz ihtiyaçlarını karşılayan ürünlerimizi hayranlıkla inceleyip satın alıyorlar” diye konuştu.

12 yaşından beri sürdürdüğü mesleği sayesinde evinin geçimini sağlayan ve 4 çocuk yetiştiren Kılpelit, “Gelenekleri terk etmeden yeni alışkanlıklara ayak uydurduk. Ayak sağlığına önem verenler için benzersiz ürün seçenekleri hazırladık. Rengarenk ev ayakkabılarımız ve evcil hayvan patiklerimiz başta olmak üzere diğer ürünlerimizi yakından görmek isteyen herkesi dünyanın en dar çarşısı olan Dikiciler Arastası’na bekliyoruz” ifadelerini kullandı.





Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021, 18:07