‘Gelişmiş dijital becerilere sahip olanlar daha çok talep görürler’

M.BURAK YALÇIN

Hitit Üniversitesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklar projesi kapsamında “21. Yüzyıl Yetişkin Eğitimi Eğitmenleri İçin Dijital Beceri Geliştirme” konulu konferans gerçekleştirildi.

Proje Koordinatörü Ünal Yüce, “Temel dijital becerilere sahip olanlar bile kısa süre içinde modern pazar taleplerine cevap vermekte yetersiz kalırken, teknolojik değişiklikleri takip etmeyi başaran ve gelişmiş dijital becerilere sahip olanlar çok talep görürler” dedi.

Anitta Otel’de gerçekleşen konferansa Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Halk Eğitim Müdürü Bekir Özdemir, KOSGEB Müdürü Yusuf Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, İlçe Halk Eğitim Müdürleri ve öğretmenler ile usta öğreticiler katıldı.

Kadeş Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübünün folklor gösterisi ile başlayan program da saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmalarına geçildi.

'DİJİTAL GELİŞİMDE YAPAY ZEKÂNIN ETKİN OLARAK KULLANILMASINDA VE DİJİTAL MATERYALLERDE İNSAN FAKTÖRÜ ÖNEMLİ BİR ROL OYNAMAKTADIR'

Halk Eğitim Müdürü Bekir Özdemir 21. yüzyıl ekonomisinin belirleyici özelliğinin mal ve hizmet sağlama yeteneğinden ziyade bilgi sağlama yeteneği olacağını belirterek, “Dijital gelişimin evrelerinden biride yapay zekadır. Yapay zekâ, insan zekasını taklit eden, topladığı bilgileri analiz edip öğrenendir. Dijital gelişimde yapay zekânın etkin olarak kullanılmasında ve dijital materyallerde insan faktörü önemli bir rol oynamaktadır. İyi insan ya da kötü insan” dedi.

Çorum Halk Eğitim Müdürlüğü’nde açılan kurslarla ilgili de bilgi veren Bekir Özdemir, şu ana kadar 835 kurs açıldığını ifade ederek, “Toplam kursiyer sayımız ise 12 bin 212’dir. Halk Eğitim Müdürlüğü olarak toplamda kursiyer, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, açık öğretimle 26 bin kişilik bir aileyiz” diye konuştu.

KODEK: TEKNOLOJİK OLARAK KENDİMİZİ DONATMAMIZ GEREKİYOR

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ise dünyanın kendini bilimde, sanayide, teknoloji de olmak üzere her alanda sürekli geliştirdiğini söyleyerek, “Dijital bir çağdayız. Bu dijital çağda öğretme sadece teknoloji çalışanlarını sağlamıyor. Hayatın her safhasına dokunmaya başladı. Bu bağlamda bu proje tam da odak merkezine oturuyor. Teknolojik olarak kendimizi donatmamız gerekiyor. Öğrenmenin yaşı ve sosyal statüsü kalmadı” şeklinde konuştu.

KOSGEB Müdürü Yusuf Yıldız da KOSGEB projeleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

PROJENİN AMACINI ANLATTI

Proje Koordinatörü Ünal Yüce de projede neyi hedefledikleri ile ilgili bir konuşma yaptı.

Projenin yetişkin eğitiminde görev alan personelin dijital temel becerilerini geliştirmeyi ve ders (kurs) içeriklerinde bunları etkili ve verimli bir şekilde kullanmayı öğretmeyi amaçladığını aktaran Ünal Yüce, şunları söyledi: “Dijital becerilere sahip olmayanların günümüzde okuma yazma bilmeyenler gibi düşünüldüğünde “Bilgi İletişim Teknolojileri Hayat Boyu Öğrenmede” önemli rol oynamaktadır. Temel dijital becerilere sahip olanlar bile kısa süre içinde modern pazar taleplerine cevap vermekte yetersiz kalırken, teknolojik değişiklikleri takip etmeyi başaran ve gelişmiş dijital becerilere sahip olanlar çok talep görürler. Proje, kişisel mesleki gelişim programına katılarak yetişkin eğitimi eğitmenlerinin dijital becerilerini ve yeterliliklerini geliştirmek için bir çevrimiçi öğrenme platformu ve mobil araçlar geliştirmeyi amaçlamıştır.”

Gün boyunca devam eden konferansta Hitit Üniversitesi’nden Doç. Dr. Eşref Savaş Başcı, Gazi Üniversitesi’nden Dr. Adem Tekerek, Halk Eğitim Müdürlüğü’nden Mecnun Karadağ ile Emine Doğan dijitalleşme ile ilgili farklı başlıklar altında katılımcılara bilgi verdiler.

Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2021, 18:51