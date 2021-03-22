Geliştirdikleri sistemle yüzde 40 su tasarrufu hedefliyorlar

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri, lavabo ile banyoda kullanılan atık suyu, filtre ve mor ışık teknolojilerinden yararlanarak tuvalet temizliğinde kullanılabilir gri su haline getirerek hanelerdeki temiz su tüketiminde yüzde 40 tasarruf sağlamayı hedefliyor.

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencileri Yunus Burak Özcan ve Burak Kangal, dünyada iklim değişikliklerinden kaynaklı kuraklık uyarılarını dikkate alarak içme suyunun farklı amaçlarla kullanılıp israf edilmesini önlemek amacıyla "Gri Su Tekrar Kullanım Modülü"nü (Gri Su Tek) geliştirdi.

Lavabodan akan suyu bir haznede toplayıp mor ışık yardımıyla mikroplardan arındırdıktan sonra elektrikli motor vasıtasıyla en yakındaki tuvalete aktararak çalışan Gri Su Tek, bu sayede haneye bağlı içilebilir şebeke suyunun israf edilmesini önlemeye yardımcı oluyor.

Özcan, AA muhabirine, yüzde 40 civarında su tasarrufu sağlaması hedeflenen sistemin kolayca kurulabildiğini ve en geç 28 ayda kendini amorti ettiğini söyledi.

Genç mühendisler olarak Türkiye'de su tasarrufu sağlamanın yollarını araştırdıklarını belirten Özcan, "Prensip olarak gri suyun geri kazanımı ve kullanımını sağlayan sistemler mevcut ancak bizim geliştirdiğimiz sistem hem çok daha ekonomik, hem de uygulama açısından son derece pratik. Çok fazla tadilat gerektirmeksizin birkaç vida sıkarak dahi şebeke sistemine entegre edilebiliyor. Modülümüz sayesinde şebeke sisteminde geniş çaplı değişiklik yapmadan herkes bireysel olarak su tasarrufu sağlayabilecek." dedi.

Mevcut gri su sistemlerinin yeni binalara uygulandığını ve yüksek maliyetler gerektirdiğini dile getiren Özcan, "Ayrıca bir binanın zemin katında toplanan gri suyun tekrar en üst kata pompalanması da belli oranda elektrik sarfiyatı gerektirmektedir. Bizim sistemimizde çok kısa mesafeli olduğu için çok cüzi elektrik sarfiyatıyla gri suyu hazneden tuvalete aktarabiliyoruz." diye konuştu.

Sistemin hanelerde yüzde 18-26, devlet dairelerinde ise yüzde 40 civarında su tasarrufu sağlayabileceğinin altını çizen Özcan, şunları aktardı:

"TÜİK verilerine göre 2018'de kişi başı su tüketimi 224 litre olarak hesaplanıyor. TEMA Vakfı ise tüketilen suyun yüzde 26'sının tuvalet temizliği için harcandığını açıklamıştır. Ürettiğimiz modülde, elimizi yıkadığımız suyu arındırarak tuvalete yönlendiriyoruz. Bu sayede insanlar çok pratik şekilde sistemi rahatlıkla kullanabiliyor. Dört kişilik bir aile, tuvalet temizliği için yıllık ortalama 85 tona yakın su harcamaktadır. Ayrıca su tasarrufu sağladığı gibi en geç 28 ayda da kendini amorti etmektedir. Gri suyun tekrar kullanımını sağlayan en pratik sistemi geliştirdiğimizi söyleyebiliriz."

Özcan, Gri Su Tek adını verdikleri sistem için patent başvurusu yaptıklarını sözlerine ekledi.

(AA)