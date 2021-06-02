Gemi ve İskele büfeleri kiraya verilecek

Gemi ve İskele büfeleri kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Ticaret A.Ş.'ye ait gemilerin  ve iskelelerin büfeleri bir yıllığına kiraya verilecek.

İhale, Çanakkale İli, Sarıcaeli Köyü No:276 da bulunan Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Ticaret A.Ş.  Satınalma ve Lojistik Müdürlüğü’nde 11 Haziran 2021 tarihinde saat 11:00‘de İhale Komisyonu tarafından ihale yeterlik şartlarını karşılayan en yüksek tutarlı teklifi veren üç istekli arasında açık artırma suretiyle yapılacak.

Teklifler, ihale tarih saatine kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Komisyon Başkanlığına verilebilecek.

Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Ticaret A.Ş.'nin resmi ilanına ulaşmak için tıklayınız

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