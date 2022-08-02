Genç akademisyen tanıtım fenomeni

EROL TAŞKAN

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İsa Sarı, başarılı bir akademisyen olmanın yanı sıra Çorum’un tanıtımı konusundaki önemli çalışmalarıyla da dikkat çekiyor.

Dron çekimleriyle Çorum’un tarihi ve doğal mekanlarını youtube kanalında yayınlayan İsa Sarı, birbirinden güzel görsellerle Çorum’un tanıtımına da önemli katkılar sağlıyor.

Çorumlu olmamasına rağmen, kendisini Çorumlu kabul ederek üzerine aldığı tanıtım sorumluluğunu amatör ruh heyecanıyla birleştirip, profesyonel çekimlere taş çıkartan bir seviye taşıyan genç akademisyen, Çorum’un gezilip görülmesi gereken tarihi ve doğal güzelliklerini aboneleriyle paylaşıyor.

Abone sayısı her geçen gün artan İsa Sarı, sosyal medyanın tüm mecralarında Çorum’un tanıtımı için gönüllü olup, hobisinin peşinden koşuyor.

Başarılı dron çekimleri ve kurgusuyla keyifle izlenecek videolara imza atan İsa Sarı, herkesin Çorum’un tanıtımına kendi imkanları ölçüsünde destek vermesi gerektiğine inanan yapısıyla, kendi üzerine aldığı sorumluluğu profesyonellik seviyesine taşımış.

“Öncelikle yaptığım bu çalışmalardan en çok ben haz duyuyorum ve mutlu oluyorum. Beni mutlu eden bir konunun topluma da fayda sağlaması ve yaşadığımız şehre karşı duyduğumuz sorumluluğun bir göstergesi olması gerektiği inancıyla, çekimlerimi paylaşmak ve daha çok insanın bu güzelliklerden haberdar olmasını sağlamak istedim. Uzun zamandır sürdürdüğüm bu çabam, İsa Sarı ismini verdiğim kanalımda beğeniyle takip ediliyor. İnsanların beğenip takdir etmesi beni daha çok motive ediyor. Ortaya serdiğim çabanın insanların gönlünde yer etmesi, size daha büyük sorumluluklar ve çalışma azmi yüklüyor.” sözleriyle çalışmaları hakkında bilgi veren İsa Sarı’nın youtube kanalı, takip etmeye ve izlenmeye değer çalışmalarla Çorum’un tanıtımına katkı sunmaya devam ediyor. Çorumlular’ın destek vermesiyle daha da büyük kitlelere hitap edecek olan kanala https://www.youtube.com/c/IsaSarıtr linkinden ulaşılıyor.

Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2022, 18:01